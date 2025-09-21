Roma, Pellegrini: “Ero a un passo dall’andar via, commosso al gol”

Autore del gol che ha deciso il derby, Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN raccontando le sue emozioni e il suo legame con la Roma.

“Da quando sono qui e fino al giorno in cui porterò questa maglietta non ci sarà un momento in cui darò qualcosa di meno“, ha dichiarato il capitano giallorosso.

Il futuro e il passato vicino all’addio

Il centrocampista ha ricordato le difficoltà vissute nei mesi scorsi:



“Ero a un passo da andare via e non si sapeva come sarei tornato dall’infortunio. Invece oggi torno e segno il gol vittoria, il calcio è imprevedibile ed è bello per questo. Non so cosa succederà in futuro, ma darò tutto finché indosserò questa maglia”.

Dopo la partita, Pellegrini ha festeggiato sedendosi in curva con i tifosi, a conferma del suo legame con la piazza.

Il rapporto con i tifosi

Sul legame con la gente romanista, il numero 7 è stato chiaro:

“Non ho mai messo in dubbio l’amore dei tifosi e io voglio bene a loro. Penso che questa Roma possa ancora migliorare molto: ha tanti uomini con tanta personalità e io mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani e di trasmettere questa passione che manda avanti la Roma”.

ROME, ITALY – SEPTEMBER 21: Lorenzo Pellegrini of AS Roma celebrates with Gianluca Mancini after scoring a goal to make it 0-1 during the Serie A match between SS Lazio and AS Roma at Stadio Olimpico on September 21, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

L’emozione del gol e l’abbraccio con Mancini

Infine, Pellegrini si è soffermato sulle emozioni del gol vittoria:

“In quell’abbraccio con Mancini c’è tanto, mi sono un po’ commosso. Da quando mi sono fatto male, chi mi stava vicino sapeva quanto ci tenessi a fare bene. Se oggi sono in campo è grazie a chi mi è stato accanto. Mancini fa parte della mia famiglia, è un fratello”.

