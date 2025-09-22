Formula 1, Verstappen riapre tutto: McLaren avvisate, le Ferrari sono fantozziane

Nel segno di Max Verstappen. Il campionato del mondo di Formula 1 entra nella sua fase decisiva dopo Baku e ci sono delle sorprese e delle conferme. Ad analizzare la situazione con la consueta lucidità è Stefano Gatti su Sportmediaset. Il GP dell’Azerbaijan ha messo a nudo punti di forza e debolezze dei top driver, con un campione del mondo in carica chirurgico e dominante.Chi ne esce insolitamente male invece sono le McLaren, mai così in difficoltà quest’anno.

Nella Baku bollente il voto più alto spetta quindi a Max Verstappen. Potremmo optare per un 10 pieno, perché molto di meglio non si può fare. Tre giorni senza sbavature e una quarta vittoria stagionale che dimostra ancora una volta la straordinaria abilità di un pilota che – sovvertendo le gerarchie – riesce a contare più della macchina che guida. (continua dopo la foto)

Max è un leader nato per la tecnica e per la mentalità. Se la Red Bull avesse mantenuto una certa costanza nel periodo di transizione tra Horner e Mekies, oggi l’olandese sarebbe ancora più vicino al quinto titolo consecutivo. ma vista una macchina non molto performante, già essere lì è un’impresa straordinaria.

All’opposto, la Ferrari esce malissimo anche da questo Gran Premio. A inizio stagione, bagno di folla e proclami. Poi iniziano i problemi, le giustificazioni, le promesse, i dubbi, i malumori. Ma non cambia mai niente: finché a Baku, indicato come l’ennesimo GP della rinascita alla vigilia, succede qualcosa che per una scuderia come la Ferrari è umiliante, quasi fantozziano.

A fine gara, infatti, si scatena una polemica fra i piloti per uno scambio di posizioni fra l’ottavo e il nono posto. Enzo Ferrari da lassù sarà incredulo nell’osservare la sua creatura ormai irriconoscibile. Forse non è chiaro a che punto siamo arrivati: serve una rivoluzione immediata, perché i tifosi hanno avuto anche troppa pazienza e i piloti meritano di meglio.

A proposito di piloti, Charles Leclerc commette un errore pesante in qualifica che compromette il podio e lascia spazio alla Mercedes nella lotta tra i Costruttori. A completare il quadro c’è Lewis Hamilton, che dopo una gara accorta resta intrappolato nel trenino Lawson-Tsunoda-Norris e non restituisce la posizione a Leclerc, alimentando tensioni a Maranello. (continua dopo la foto)

In un Mondiale fin qui dominato, McLaren ha vissuto a Baku una delle sue rare giornate storte. Lando Norris e Oscar Piastri non sono riusciti a trovare né passo né assetto sul cittadino azero, finendo lontani dai primi. Un risultato sorprendente se rapportato all’andamento della stagione e che rappresenta un campanello d’allarme per Woking. Ci si aspetta una reazione già a Singapore per non rischiare di perdere un mondiale che sembrava già vinto.

Cambiando scuderia, fra i protagonisti di Baku c’è anche George Russell, voto 7,5: debilitato dall’influenza, riesce comunque a centrare un clamoroso secondo posto, portando punti pesanti alla Mercedes. In crescita Andrea Kimi Antonelli (6), che finalmente vede la luce dopo un’estate complicata: il quarto posto a Baku è ossigeno puro per il rookie italiano.

Brilla anche Carlos Sainz, oggi pilota Williams, che con un 7 difende la seconda posizione a lungo prima di chiudere comunque sul podio dietro Russell. Dietro invece Alexander Albon (4), stranamente falloso e inefficace.

Non solo top team. Liam Lawson e Yuki Tsunoda, entrambi voto 7, si sono sfidati gomito a gomito tra le stradine azere. Il sorpasso era quasi impossibile, ma la sfida tra i due resta una delle più attese per il prosieguo della stagione. Meglio così: le traiettorie torneranno a incrociarsi già a Singapore.

