Formula 1, da Ecclestone bordata clamorosa a Hamilton: “Si prende in giro da solo”

Formula 1, la stagione della Ferrari continua a trascinarsi in un limbo in cuio a ogni progresso si accompagnano nuove difficoltà, tra strategie discutibili, errori ai box e una macchina che non è in grado di lottare con le McLaren. A questo si aggiunge il momento complicato di Lewis Hamilton, finora lontanissimo dalle aspettative.

Ecclestone va giù duro: "Hamilton, che senso ha correre così? Ritirati ora!" https://t.co/xk7Ba6ntqU — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) August 6, 2025

I risultati latitano, i distacchi crescono e il feeling con la SF-24 non decolla. Il sette volte campione del mondo è reduce da una serie di gare anonime, che hanno scatenato dubbi e critiche. L’età, le motivazioni e un contesto tecnico poco favorevole stanno alimentando le voci su un possibile declino irreversibile.

In questo scenario, a parlare è uno che la Formula Uno l’ha guidata per decenni: Bernie Ecclestone, che al Daily Mail lancia un messaggio senza mezzi termini. “Hamilton dovrebbe ritirarsi”. Il giudizio dell’ex numero uno del Circus è netto e senza sconti. (continua dopo la foto)

“Lewis è stato un grande pilota e un grande talento e probabilmente lo è ancora, ma quando si arriva al top non c’è che una direzione: verso il basso” ha dichiarato Ecclestone, secondo cui il tempo del britannico sarebbe ormai scaduto. Per Ecclestone, Hamilton è semplicemente stanco.

“Fa questo mestiere da una vita. Dovrebbe resettarsi, cambiare completamente ambito. Magari non ci sta ancora pensando, ma avrebbe dovuto iniziare a farlo tempo fa”. Il rischio, secondo lui, è quello di trascinarsi in pista senza più reale competitività: “Non è un imbroglione, ma restando in Formula Uno finirebbe solo per prendersi in giro da solo. Dovrebbe smettere ora”.

L’ex patron arriva anche a suggerire una soluzione immediata: “Se fossi il suo manager, direi alla Ferrari: ‘C’è qualcuno in grado di sostituirlo? Lewis è pronto a farsi da parte’. Sarebbe giusto onorare il contratto, certo, ma le cose non stanno andando. Potrebbero trovare un accordo”.

Ecclestone non si limita a consigliare il ritiro, ma indica già possibili sostituti in chiave futura. E punta tutto su due giovani che stanno sorprendendo al debutto in Formula Uno. “Cercherei di prendere Isack Hadjar dalla Racing Bulls. Ha fatto benissimo quest’anno ed è anche un bravo ragazzo”. (continua dopo la foto)

L’altra opzione, secondo Bernie, è il brasiliano Gabriel Bortoleto, al primo anno in Sauber: “Ha talento, è valido. Entrambi potrebbero essere una buona opzione per la Ferrari”. Al momento, Hadjar ha raccolto 21 punti in campionato, sette in più di Bortoleto, e si sta facendo notare per solidità e aggressività in pista.

Infine, una chiosa amara ma realistica: “Hamilton ha già vinto sette Mondiali. Non ha senso rischiare altro. Non gli auguro nulla di male, ma non sta più lottando per il titolo. Non vale la pena rischiare di finire due anni a letto con la schiena rotta o peggio”.

