Il TG di Sport.it del 7 agosto 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per il tennis. Ecco le notizie sportive della giornata di oggi:
Si avvicina il Pallone d’Oro 2025. Tra i possibili candidati anche Scott Mctominay e Lamine Yamal.
Il Como intanto mostra ambizioni europee dopo la sorprendente vittoria in amichevole per 3-2 contro il Betis Siviglia.
In casa Roma c’é invece preoccupazione dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Aston Villa.
Nel mondo del tennis, Jannik Sinner si prepara in vista del Masters 1000 di Cincinnati.
Chiudiamo con la Formula 1 e con i soliti problemi in Ferrari, con Ecclestone che adesso critica aspramente Lewis Hamilton, invitandolo al ritiro.