Il TG di Sport.it del 7 agosto 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per il tennis. Ecco le notizie sportive della giornata di oggi:

Si avvicina il Pallone d’Oro 2025. Tra i possibili candidati anche Scott Mctominay e Lamine Yamal.

Il Como intanto mostra ambizioni europee dopo la sorprendente vittoria in amichevole per 3-2 contro il Betis Siviglia.

In casa Roma c’é invece preoccupazione dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Aston Villa.

Nel mondo del tennis, Jannik Sinner si prepara in vista del Masters 1000 di Cincinnati.

Chiudiamo con la Formula 1 e con i soliti problemi in Ferrari, con Ecclestone che adesso critica aspramente Lewis Hamilton, invitandolo al ritiro.

