Foggia-Monopoli: Statistiche e Quote Aggiornate Serie C

La sfida tra Foggia e Monopoli rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Serie C. L’incontro, fissato per il prossimo turno di campionato, catalizza l’attenzione degli appassionati sia per la storica rivalità tra le formazioni pugliesi, sia per l’importanza della posta in palio nella corsa alle posizioni di vertice. Di seguito, un’analisi dettagliata di statistiche, rendimento e quote aggiornate per comprendere meglio il contesto e i possibili sviluppi della partita.

Analisi descrittiva dell’evento e probabili formazioni

La partita tra Foggia e Monopoli è una classica del Sud Italia, con entrambe le squadre impegnate a inseguire obiettivi ambiziosi in Serie C. Il match si disputerà allo stadio Zaccheria, tradizionalmente uno dei campi più caldi della categoria. Le probabili formazioni vedono il Foggia schierato con il 4-3-3: Perucchini tra i pali, difesa composta da Rizzo, Minelli, Staver e Panico; a centrocampo Garofalo, Pazienza e Winkelmann; in avanti Oliva, Fossati e D’Amico. Il Monopoli risponde con il 3-5-2: Piana in porta, difesa con Miceli, Piccinini e Angileri; sulle fasce Imputato e Valenti, in mezzo Bordo, Greco e Calcagni; in attacco la coppia Fall e Tirelli.

Statistiche comparative: rendimento e precedenti recenti

Le due squadre si presentano all’appuntamento con stati di forma differenti. Ecco alcuni dati che aiutano a delineare il quadro:

Il Foggia ha ottenuto risultati altalenanti nelle ultime uscite, alternando vittorie casalinghe a qualche passo falso esterno.

Il Monopoli si distingue per una buona solidità difensiva, ma ha spesso faticato a trovare la via del gol in trasferta.

Nei precedenti disputati allo Zaccheria, il Foggia ha spesso avuto la meglio, ma alcune partite sono state decise da episodi e risultati di misura. La storia recente suggerisce un equilibrio, ma il fattore campo potrebbe influenzare l’esito finale.

Quote principali aggiornate per la sfida Foggia-Monopoli

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono l’incertezza del match. Nonostante il vantaggio del campo, il Foggia parte leggermente favorito secondo i bookmaker, mentre la quota per il pareggio resta interessante per chi considera la possibilità di una sfida equilibrata. Il successo del Monopoli è bancato a una quota superiore, indice delle difficoltà storiche affrontate dagli ospiti su questo terreno.

Esito Quota Media Vittoria Foggia 2.20 Pareggio 3.10 Vittoria Monopoli 3.45

Le quote possono subire variazioni fino al calcio d’inizio, anche in relazione alle ultime notizie sulle formazioni o su eventuali indisponibilità dell’ultimo minuto.

Tendenze e curiosità numeriche da non perdere

Alcuni dati statistici offrono spunti interessanti per chi segue con attenzione la Serie C:

Il Foggia è andato a segno in tutte le ultime cinque partite giocate in casa.

Il Monopoli ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte.

ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte. Entrambe le squadre tendono a segnare nella ripresa, con una media superiore all’1.5 gol totali nel secondo tempo.

Queste tendenze suggeriscono una partita vivace, dove potrebbero non mancare le occasioni da gol, soprattutto nella seconda parte dell’incontro.

In conclusione, Foggia e Monopoli si affrontano in una gara dal grande fascino e dalle molteplici chiavi di lettura, sia dal punto di vista tecnico che statistico. Le quote aggiornate e le principali tendenze evidenziano l’equilibrio della sfida, lasciando aperte tutte le possibilità per un match che promette emozioni e colpi di scena.