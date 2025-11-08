Foggia-Benevento: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La partita tra Foggia e Benevento, in programma domenica 9 novembre alle ore 20:30 presso lo stadio Pino Zaccheria, rappresenta un momento cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Inserita nel calendario della Serie C, la sfida vede i padroni di casa chiamati a invertire una pericolosa tendenza negativa, mentre gli ospiti puntano a restare agganciati alla vetta della classifica. L’incontro si prospetta particolarmente interessante sia per le implicazioni di classifica sia per le statistiche e le quote offerte dai principali bookmaker.

Foggia-Benevento: situazione e motivazioni delle squadre

Il Foggia si presenta al match in una fase delicata della stagione, con tre sconfitte consecutive alle spalle: due maturate in campionato, contro Altamura e Potenza, e una in Coppa Italia contro il Crotone. Questo rendimento negativo ha ridotto il margine dalla zona retrocessione a soli quattro punti, alimentando le preoccupazioni dei tifosi. L’ultima vittoria dei rossoneri risale a metà ottobre, nel successo per 2-1 contro il Casarano. Da allora, la squadra ha faticato soprattutto in fase difensiva, mostrando una certa vulnerabilità che l’allenatore Delio Rossi è chiamato a risolvere. Il sostegno dello Zaccheria e la necessità di punti dovrebbero rappresentare una spinta ulteriore per i pugliesi.

Dall’altra parte, il Benevento arriva a Foggia dopo due risultati non esaltanti: la sconfitta nello scontro diretto con il Catania e il pareggio interno con il Sorrento. Nonostante ciò, la formazione di Auteri occupa la terza posizione in classifica, a soli tre punti dalla vetta, e mantiene vive le proprie ambizioni di promozione. L’assenza di Ceresoli, squalificato, sarà colmata dal duttile Giacomo Ricci, mentre in attacco spicca la coppia Lamesta-Tumminello, chiamata a fare la differenza.

Statistiche comparative: forma recente, precedenti e rendimento

Analizzando le statistiche delle ultime settimane emergono alcuni dati significativi per comprendere il momento delle due squadre:

Foggia : 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.

: 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Ultima vittoria risale a metà ottobre (2-1 contro il Casarano ).

). Solo 4 punti sopra la zona retrocessione.

Problemi difensivi evidenti, con una retroguardia che ha subito gol in tutte le ultime uscite.

Benevento : terzo posto in classifica, a 3 punti dalla vetta.

: terzo posto in classifica, a 3 punti dalla vetta. Serie positiva interrotta da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate.

Assenza di Ceresoli in difesa, ma rosa ampia e attacco guidato dalla coppia Lamesta-Tumminello .

in difesa, ma rosa ampia e attacco guidato dalla coppia . Formazione solida, con una buona media realizzativa e una difesa generalmente affidabile.

Quote principali per Foggia-Benevento: panoramica dei mercati

Le principali agenzie di scommesse hanno pubblicato le quote per l’incontro, riflettendo la situazione di equilibrio ma anche la differenza di stato di forma tra le due squadre. In linea generale:

La vittoria del Benevento è leggermente favorita rispetto a quella del Foggia , ma il margine tra le quote non è ampio, a testimonianza dell’incertezza del match.

è leggermente favorita rispetto a quella del , ma il margine tra le quote non è ampio, a testimonianza dell’incertezza del match. Le quote per il pareggio sono piuttosto competitive, considerando la necessità di fare punti da entrambe le parti e i recenti risultati.

Sono disponibili mercati relativi al numero di gol (Over/Under), con una lieve tendenza degli operatori a considerare probabile una partita con almeno due reti complessive, visti i problemi difensivi di entrambe.

Va sottolineato che le quote possono variare fino al fischio d’inizio, in base alle notizie ufficiali sulle formazioni e sulle condizioni dei giocatori.

Tendenze e curiosità numeriche: dati utili per l’analisi

Oltre ai dati già citati, alcune tendenze statistiche meritano attenzione:

Il Foggia ha segnato almeno un gol nelle ultime cinque partite disputate allo Zaccheria .

ha segnato almeno un gol nelle ultime cinque partite disputate allo . Il Benevento è andato a segno in tutte le trasferte stagionali, confermando una buona propensione offensiva lontano da casa.

è andato a segno in tutte le trasferte stagionali, confermando una buona propensione offensiva lontano da casa. Entrambe le squadre hanno spesso subito gol negli ultimi incontri, suggerendo la possibilità che entrambe vadano a segno anche in questo match.

La media reti delle gare disputate dalle due squadre nelle ultime settimane si attesta intorno ai due gol a partita.

In conclusione, il confronto tra Foggia e Benevento si presenta come una delle sfide più interessanti della giornata di Serie C, con implicazioni importanti per entrambe le compagini. Le statistiche e le quote disponibili restituiscono l’immagine di un match aperto, in cui saranno decisivi sia gli episodi sia la capacità delle squadre di reagire alle difficoltà recenti.