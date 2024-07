Fofana al Milan, oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Il numero uno rossonero Gerry Cardinale è arrivato in città e ha incontrato la dirigenza, dando un forte impulso alle manovre di mercato del Milan. Il primo risultato è stato il progresso decisivo per il centrocampista del Monaco, quasi concluso. I negoziati tra il Milan e il club del Principato hanno portato a un accordo totale su una base di 14 milioni di euro, con solo dettagli sui bonus da definire.

Il Milan ha sempre puntato sul 25enne parigino come obiettivo principale per il centrocampo, sfruttando la sua volontà di trasferirsi a Milanello (il contratto quadriennale è già pronto). La fumata bianca sembra imminente: secondo La Gazzetta dello Sport, si prevede di chiudere l’accordo entro mercoledì o giovedì in Via Aldo Rossi, sperando di avere Fofana nel ritiro già nei primi giorni di agosto.