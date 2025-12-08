Fiorentina-Verona: Statistiche, trend e quote aggiornate

Fiorentina e Verona si preparano ad affrontarsi in un match che rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa salvezza della Serie A. La partita, in programma domenica, vede di fronte l’ultima e la penultima della classifica dopo quattordici giornate di campionato. Un confronto che, per entrambe, può significare molto in termini di morale e classifica, soprattutto considerando le recenti difficoltà evidenziate da ambo le formazioni e l’urgenza di raccogliere punti preziosi.

Una sfida tra ultimi: contesto e peso della partita

Il duello tra Fiorentina e Verona arriva in un momento delicato della stagione. Attualmente, le due squadre sono separate da appena tre lunghezze: 6 punti per i viola, 9 per i gialloblu. Questa distanza minima, però, non riflette necessariamente percorsi simili. La Fiorentina si presenta con una situazione societaria e tecnica turbolenta: quattro allenatori in sei mesi e importanti investimenti sul mercato estivo, con oltre 90 milioni di euro spesi tra riscatti e nuovi acquisti. In panchina ora siede Paolo Vanoli, chiamato a risollevare una squadra reduce dal sesto posto nello scorso campionato ma ora coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Dall’altra parte, il Verona, affidato da questa estate a Paolo Zanetti, ha vissuto una rivoluzione societaria – con il fondo Presidio Investors e Italo Zanzi subentrati alla lunga gestione Setti – e una campagna acquisti orientata su intuizioni e giovani promesse. Nonostante la cessione di pezzi pregiati come Coppola, Ghilardi e Tchatchoua, la squadra gialloblu cerca di rimanere competitiva per il settimo anno consecutivo in Serie A.

Statistiche a confronto: rendimento recente e precedenti

Le statistiche delle due formazioni mettono in luce differenze e punti di contatto:

Fiorentina : peggior difesa per tiri subiti in porta (73), 11 gol incassati su palla inattiva su un totale di 24 subiti, 16 punti persi da situazione di vantaggio.

: peggior difesa per tiri subiti in porta (73), 11 gol incassati su palla inattiva su un totale di 24 subiti, 16 punti persi da situazione di vantaggio. Verona: 95 dribbling riusciti (tra i migliori in Serie A), 68 tiri in porta, 11 reti segnate come la Fiorentina.

Curiosamente, entrambe le squadre hanno segnato 11 reti in campionato, ma il Verona risulta tra le più efficaci nei tiri in porta, mentre la Fiorentina è tra le meno prolifiche sotto questo aspetto (solo 37 tiri in porta). Nei confronti diretti recenti, da segnalare che l’ultima vittoria casalinga del Verona risale proprio a un 1-0 sui viola, mentre nelle ultime due vittorie interne degli scaligeri l’allenatore avversario era sempre Raffaele Palladino.

Quote principali e panoramica dei mercati

Le quote dei principali bookmakers riflettono l’equilibrio ed il clima di incertezza che circonda il match. Nonostante la posizione in classifica, la Fiorentina parte leggermente favorita, complice la rosa più profonda e le aspettative di inizio stagione. Tuttavia, la recente affermazione del Verona sull’Atalanta ha riportato fiducia nell’ambiente gialloblu, segnalando una squadra capace di vincere anche contro avversari quotati.

In generale, le quote per l’esito finale (1X2) risultano piuttosto bilanciate, con valori che lasciano presagire una sfida aperta a qualsiasi risultato. I mercati legati a Under/Over e Gol/No Gol mostrano anch’essi incertezza, considerando le difficoltà offensive delle due squadre ma anche le rispettive fragilità difensive.

Tendenze e curiosità: numeri e dati da conoscere

Alcuni dati emergenti offrono spunti interessanti:

Nelle ultime due vittorie interne del Verona in Serie A, l’allenatore avversario era sempre Palladino .

in Serie A, l’allenatore avversario era sempre . Il Verona non vinceva in casa dal 23 febbraio, proprio contro la Fiorentina .

non vinceva in casa dal 23 febbraio, proprio contro la . Sia Fiorentina che Verona hanno segnato 11 gol, ma il Verona ha costruito più occasioni da gol e si è dimostrato più cinico nell’ultima giornata.

che hanno segnato 11 gol, ma il ha costruito più occasioni da gol e si è dimostrato più cinico nell’ultima giornata. La Fiorentina è la squadra che ha subito più tiri in porta in tutto il campionato.

Da notare anche la capacità del Verona di mantenere alta l’intensità e la concentrazione nei momenti chiave, come dimostrato nel recente successo con l’Atalanta.

In conclusione, Fiorentina e Verona si avvicinano a questo scontro diretto con motivazioni forti e la necessità di invertire la rotta. Le statistiche e le quote fotografano una situazione di grande incertezza, segnalando una partita in cui ogni episodio potrebbe risultare decisivo nella corsa salvezza.