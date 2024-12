Fiorentina-Inter, le ultimissime di formazione: Gudmunsson torna ma solo in panchina

Fiorentina-Inter probabili formazioni del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A in programma oggi alle 18 al “Franchi”. Raffaele Palladino affronta la sfida contro l’Inter affidandosi alle sue certezze nel consueto 4-2-3-1. In porta torna De Gea, mentre la linea difensiva è composta da Dodo e Gosens sugli esterni, con Comuzzo e Ranieri centrali.

A centrocampo, si monitora Adli, che dovrebbe recuperare per affiancare Cataldi, entrambi non al meglio. In caso di forfait, Bove arretrerebbe a centrocampo, lasciando spazio a Sottil sulla fascia sinistra. Sulla trequarti, Colpani agirà a destra, mentre Gudmundsson, ancora non al 100%, sarà pronto solo per un eventuale spezzone. Alle spalle dell’unica punta Kean, spazio a Beltran.

Dall’altra parte, Simone Inzaghi deve fare i conti con alcune assenze pesanti, come quelle di Acerbi e Pavard. Al loro posto, spazio a Bisseck in difesa al fianco di Bastoni e de Vrij. Sulla fascia destra è vivo il solito ballottaggio tra Dumfries e Darmian, mentre Dimarco è confermatissimo sulla corsia mancina. In mezzo al campo torna Mkhitaryan, complice la condizione non ottimale di Frattesi, che comunque dovrebbe essere a disposizione per uno spezzone. Ad affiancarlo, Barella e Calhanoglu. In attacco, l’Inter si affida alla collaudata coppia Thuram-Lautaro, con la “ThuLa” pronta a guidare l’assalto per interrompere il cammino vincente della Fiorentina.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Leggi anche: