Fiorentina-Dinamo Kiev: statistiche, quote e numeri chiave

Giovedì 11 dicembre 2025 si disputerà una sfida molto attesa nella Conference League: la gara tra Fiorentina e Dinamo Kiev, valida per la quinta giornata della fase a gironi. L’incontro rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con i viola chiamati a trovare risposte dopo un periodo difficile in campionato e gli ucraini quasi fuori dalla lotta per i playoff. Analizziamo nel dettaglio le statistiche più rilevanti, le quote principali offerte dai bookmaker e le curiosità numeriche che accompagnano questo evento.

Fiorentina-Dinamo Kiev: uno sguardo all’evento e al contesto

La partita tra Fiorentina e Dinamo Kiev si disputa a Firenze e rappresenta la penultima giornata della fase a gironi della Conference League 2025-2026. Per la Fiorentina, il match arriva in un momento complicato: la squadra, allenata da Paolo Vanoli, è reduce da una lunga serie di risultati negativi in Serie A che la vede ancora senza vittorie dopo 14 giornate e all’ultimo posto in classifica. Questo scenario porta inevitabilmente a ragionare su eventuali rotazioni di formazione e sulla gestione delle energie tra campionato ed Europa. La Dinamo Kiev, invece, arriva a questo appuntamento praticamente tagliata fuori dalla corsa playoff dopo recenti risultati non soddisfacenti, e ha appena cambiato allenatore, affidandosi a Igor Kostyuk come tecnico ad interim.

Analisi delle statistiche: forma recente e precedenti delle squadre

La situazione delle due squadre, dal punto di vista statistico, offre diversi spunti di riflessione:

in crisi in campionato: ultimi in classifica, nessuna vittoria dopo 14 turni e una difesa spesso in difficoltà. In Conference League , i viola sono meglio posizionati e hanno ancora concrete possibilità di accedere almeno ai playoff, nonostante due sconfitte consecutive nella competizione.

ha vissuto una fase di transizione tecnica, con da poco subentrato in panchina e una rosa che ha subito diversi cambiamenti rispetto all’inizio della stagione. Gli ucraini hanno raccolto pochi punti in Europa e le possibilità di qualificazione sono ormai ridotte al minimo, il che potrebbe influire sull’atteggiamento tattico e sull’impiego di alcuni giocatori chiave.

Nei confronti diretti recenti tra le due squadre non si registrano precedenti significativi, elemento che rende ancora più interessante l’approccio tattico scelto dai due allenatori.

Le probabili formazioni: scelte e moduli a confronto

Entrambe le formazioni potrebbero presentare alcune novità rispetto agli undici tipo:

Fiorentina (4-3-1-2) Dinamo Kiev (4-3-3) T. Martinelli; Dodò, Pongracic, L. Ranieri, Gosens; Sohm, Nicolussi Caviglia, Fagioli; Gudmundsson; Kean, Piccoli Neshcheret; O. Karavaev, Mykhavko, Thiaré, Vivcharenko; Pikhalyonov, Yatsyk, Shaparenko; Voloshyn, E. Guerrero, Kabaev

La Fiorentina potrebbe optare per una difesa a quattro, con Gosens nuovamente disponibile e alcune rotazioni in vista degli impegni in Serie A .

potrebbe optare per una difesa a quattro, con nuovamente disponibile e alcune rotazioni in vista degli impegni in . La Dinamo Kiev si affida al 4-3-3 e dovrà fare a meno di Yarmolenko per infortunio, con il tridente offensivo guidato da Eduardo Guerrero.

Le quote dei bookmaker: valori e prospettive del match

I principali operatori di scommesse considerano la Fiorentina favorita per la vittoria:

Vittoria Fiorentina (segno 1): quota 1,40

(segno 1): quota 1,40 Pareggio (segno X): quota 4,50

Vittoria Dinamo Kiev (segno 2): quota 6,25

Questi valori riflettono sia la situazione di classifica che la differenza di organico tra le due squadre, pur tenendo conto delle possibili rotazioni e dell’importanza relativa della gara per ciascuna delle contendenti.

Curiosità numeriche e tendenze da tenere d’occhio

Tra le curiosità statistiche più interessanti relative alla sfida, spiccano alcuni dati:

La Fiorentina ha subito il maggior numero di gol nelle ultime sei gare di campionato tra le squadre italiane impegnate in Europa.

ha subito il maggior numero di gol nelle ultime sei gare di campionato tra le squadre italiane impegnate in Europa. La Dinamo Kiev ha vinto solo una delle ultime sei trasferte europee.

ha vinto solo una delle ultime sei trasferte europee. Entrambe le squadre hanno segnato in cinque delle ultime sei partite in competizioni continentali, segno di una certa propensione offensiva ma anche di fragilità difensiva.

Questi numeri suggeriscono una sfida potenzialmente aperta, in cui l’aspetto mentale e le motivazioni potrebbero giocare un ruolo determinante.

In conclusione, Fiorentina–Dinamo Kiev si presenta come un incontro ricco di spunti, sia per il valore delle statistiche che per le quote offerte dai bookmaker. Le condizioni delle due squadre, le scelte di formazione e le recenti tendenze numeriche rendono la partita particolarmente interessante per appassionati e osservatori neutrali.