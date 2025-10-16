Fiorentina, come sta Moise Kean? Le parole del medico: “Per la sfida con il Milan…”

La Fiorentina attraversa un momento complicato in campionato e il ritorno di Pioli, ex allenatore del Milan dello scudetto 2022-23, nel teatro prestigioso di San Siro aggiunge suggestione al match. I Viola devono fare i conti con diversi problemi fisici e con l’incertezza sul recupero di alcuni dei loro giocatori chiave. Tra questi spicca Moise Kean, attaccante rientrato anzitempo dalla Nazionale per un infortunio alla caviglia.

Le condizioni della punta. Kean fuori gioco col Milan. Davanti toccherà a Piccoli. E Moise la butta in musica https://t.co/19JAbD45XK — Quotidiano Sportivo (@QS_sportivo) October 16, 2025

Secondo quanto riportato dal dottor Luca Pengue sul sito ufficiale della Fiorentina, Kean è tornato a Firenze lunedì sera e ha iniziato subito le terapie, in stretto contatto con lo staff medico della Nazionale. Gli esami hanno escluso lesioni gravi, ma la distorsione c’è stata e va trattata con attenzione e prudenza.

“Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorno per giorno”, ha spiegato il medico. Resta dunque incerta la presenza del centravanti contro il Milan, con Roberto Piccoli ed Edin Dzeko pronti a occupare il posto al centro dell’attacco se Kean non dovesse farcela. La Fiorentina spera di recuperare il proprio numero 9 per affrontare Allegri e il suo Milan nella sfida di San Siro.

Le condizioni di Moise Kean, naturalmente, vengono seguite con grande interesse anche dallo staff della Nazionale di Rino Gattuso. Il centravanti viola è sempre più centrale nel progetto del tecnico, e sui suoi gol si fa molto affidamento per riportare finalmente l’Italia ai Mondiali.

