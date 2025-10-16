Napoli, Lukaku brucia le tappe: e spunta la data del possibile rientro

Romelu Lukaku è stato determinante per il Napoli nella conquista dello scudetto dello scorso anno, confermandosi un punto fermo per Antonio Conte in attacco. La sua fisicità, la capacità di finalizzare e l’intesa con i compagni lo rendono un giocatore insostituibile nei momenti chiave della stagione.

#Lukaku accelera: atteso a #Napoli tra un mese, vuole rientrare in #Supercoppa

Il belga, infortunato dal 14 agosto, sta seguendo un programma di recupero in Belgio e vuole bruciare le tappe: obiettivo la semifinale di Riad contro il #Milan del 18 dicembre pic.twitter.com/aFKaqn5QiN — I fatti nostri (@Infofatti) October 16, 2025

L’allenatore non ha mai nascosto quanto conti su di lui per i gol decisivi e per il contributo in fase di squadra. Il rientro del belga sarà dunque atteso come un vero e proprio rinforzo strategico per le sfide più importanti. (continua dopo la foto)

Il belga sta recuperando dall’infortunio rimediato il 14 agosto a Castel di Sangro contro l’Olympiacos, una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi. Tra piscina e palestra, Lukaku segue un programma personalizzato per rientrare al meglio senza rischiare ricadute.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo ritorno in Italia è previsto a metà novembre, per aggiornare lo staff medico del Napoli e seguire una tabella di marcia precisa verso il ritorno in campo. Sì, perché Romelu non vede l’ora di rimettersi a disposizione di Conte e di riprendere il lavoro dove è stato interrotto.

Big Rom ha già fissato la data del suo rientro: il 18 dicembre 2025, in occasione della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan di Massimiliano Allegri, sfida che promette spettacolo. Il bilancio personale di Lukaku contro i rossoneri è impressionante: 14 partite giocate, 11 vittorie, 7 gol e 2 assist. Il Napoli può iscriverlo in lista nel momento ritenuto più opportuno, senza alcun ostacolo burocratico. (continua dopo la foto)

Nel frattempo, dal Belgio, Lukaku segue il rendimento di Rasmus Hojlund, che sta sostituendo egregiamente il suo ruolo con gol e prestazioni convincenti. Antonio Conte non vede l’ora di riavere Big Rom disponibile per avere due punte su cui fare affidamento nei momenti più difficili della stagione, aumentando ulteriormente le ambizioni del Napoli in campionato e nelle competizioni italiane.

