Finiscono fuori strada e l’auto prende fuoco: morte due giovanissime. L’ennesima tragedia sulle strade italiane ha spezzato due famiglie a poche ore dalle tradizionali riunioni per le festività Natalizie. L’incidente spaventoso è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre a San Pietro a Maida, località Guarna, in provincia di Catanzaro. I dettagli. – Notizia in aggiornamento.

Secondo quanto riportato da “il Messaggero”, una Mercedes su cui viaggiavano i cinque giovani, per ragioni ancora da chiarire, è uscita di strada, si è ribaltata e ha colpito alcuni alberi di ulivo e una quercia.



Tre dei ragazzi sono riusciti a mettersi in salvo da soli, mentre le due ragazze sono rimaste intrappolate nell’auto, che successivamente ha preso fuoco. Sarà l’autopsia a determinare se le due ragazze, di 18 e 17 anni, fossero già decedute a causa delle ferite riportate prima che l’incendio divampasse.