Finale Champions a San Siro, non si farà. La decisione era attesa e ora è ufficiale: Milano non ospiterà la finale di Champions League del 2027. La UEFA lo ha comunicato oggi, al termine della riunione del suo Comitato Esecutivo a Praga. Nel comunicato si legge: “Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree limitrofe non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione durante il periodo della finale di UEFA Champions League 2027, si è deciso di non assegnare l’evento a Milano e di riaprire il processo di candidatura per individuare una sede alternativa, con una decisione prevista per maggio/giugno 2025”.

Inizialmente, l’assegnazione sembrava scontata, dato che erano pervenute solo due candidature per le finali del 2026 e del 2027: Milano e Budapest. La UEFA, qualche settimana fa, aveva assegnato la finale del 2026 alla capitale ungherese, scegliendo San Siro per quella del 2027, ma con riserva, a causa dell’incertezza legata alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan.

Negli ultimi giorni, i due club hanno rifiutato la proposta di ristrutturazione avanzata da WeBuild, impedendo alla FIGC di fornire alla UEFA le garanzie necessarie. Questo ha portato Milano a perdere l’opportunità di ospitare una finale di Champions League per la prima volta in 26 anni.