La figlia vip si è sposata: le nozze di lusso da 2 milioni

Dopo quasi 10 anni d’amore, la figlia vip è convolata a nozze con il fidanzato Danny nella giornata di sabato 12 ottobre 2024. Gli sposi hanno deciso di celebrare il grande giorno con una cerimonia in grande stile fatta nel rispetto delle tradizioni, dall’arrivo all’altare ai festeggiamenti. Gli invitati sarebbero stati circa 300 tra parenti e amici. Il costo complessivo del matrimonio abbia superato i due milioni di sterline. (Continua dopo le foto)

Matilde Mourinho si è sposata con Danny Graham: tutto sul matrimonio

Matilde Mourinho, figlia del noto calciatore portoghese Josè, e Danny Graham si sono sposati lo scorso sabato, 12 ottobre 2024. Come location per le nozze, i due hanno scelto la tenuta dell’allenatore portoghese ad Azeitão. Josè Mourinho ha anche organizzato una cena il giorno prima del matrimonio con 80 amici stretti alla Casa-Museu José Maria da Fonseca, in un’atmosfera intima. Poi la grandissima festa nella location esclusiva di Herdade do Perú. (Continua dopo le foto)

300 invitati al matrimonio da 2 milioni di sterline

José Mourinho ha accompagnato la figlia all’altare. La sposa aveva i capelli raccolti e indossava un romantico abito in pizzo bianco con scollo a barchetta con le maniche lunghe. Lo sposo ha optato per un elegante completo blu scuro. Erano circa 300 gli invitati al matrimonio. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, non erano presenti grandi personalità del calcio per mantenere la privacy dell’evento. Dopo il rito, sono iniziati i festeggiamenti con una cena nella serra della tenuta di famiglia con tavoli imperiale ricoperti di fiori e, dopo la cena, gli sposi hanno aperto le danze sulle note del brano “You and me belong together”. Secondo le indiscrezioni pare che il costo del matrimonio abbia superato 2 milioni di sterline.

