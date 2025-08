Feyenoord-Fenerbahce: Statistiche e Quote Champions League 2025

Il De Kuip si prepara a ospitare un match di grande interesse: Feyenoord contro Fenerbahce, gara d’andata valida per il terzo turno preliminare di qualificazione della Uefa Champions League. L’incontro è in programma mercoledì 6 agosto 2025 con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. L’evento segna l’esordio ufficiale stagionale per entrambe le formazioni, reduci da una serie di test amichevoli nel mese di luglio.

Feyenoord-Fenerbahce: un confronto tra squadre rinnovate

La partita tra Feyenoord e Fenerbahce rappresenta un incrocio suggestivo tra due club dal grande passato europeo e con nuovi elementi in rosa. Gli olandesi, guidati in panchina da Robin Van Persie, hanno rinforzato l’attacco con l’arrivo di Casper Tengsted, ex Hellas Verona. I turchi, invece, si affidano all’esperienza di José Mourinho, che può contare su innesti di spessore come Jhon Duran e il difensore ex Inter Milan Skriniar. Entrambe le squadre si presentano con ambizioni di qualificazione e un organico rinnovato, pronte a giocarsi l’accesso alla fase a gironi della massima competizione continentale.

Analisi delle statistiche e del rendimento recente

Pur trattandosi del primo impegno ufficiale stagionale, alcune indicazioni arrivano dai test amichevoli disputati a luglio:

Feyenoord : serie di amichevoli per rodare la squadra e testare i nuovi acquisti, con particolare attenzione al reparto offensivo.

: serie di amichevoli per rodare la squadra e testare i nuovi acquisti, con particolare attenzione al reparto offensivo. Fenerbahce: tra le amichevoli di preparazione spicca la vittoria contro la Lazio per 1-0, firmata da Irfan Can Kahveci.

I precedenti tra le due formazioni in competizioni europee sono limitati, ma entrambe hanno una tradizione di incontri internazionali contro squadre di pari livello, che spesso si sono rivelati equilibrati e combattuti.

Quote principali e mercato dei bookmaker

Secondo le valutazioni dei principali operatori, il Feyenoord parte favorito per la vittoria nella gara di andata. Sulla lavagna Lottomatica:

Esito Quota Feyenoord vincente 2.05 Pareggio 3.30 Fenerbahce vincente 3.60

Interessanti anche le quote sui gol:

Over 2,5 gol: quota 1.90

Under 2,5 gol: quota 1.80

Entrambe le squadre a segno (Goal): 1.65

NoGoal: 2.10

Combo Goal + Over 2,5: 2.20

Tra i marcatori, attenzione a Ayase Ueda (Feyenoord) e Youssef En-Nesyri (Fenerbahce), entrambi proposti a quota 2.80, con Leo Sauer e Sebastian Szymanski accreditati di una possibile marcatura.

Tendenze e curiosità numeriche pre-partita

Alcuni dati interessanti emergono dai trend delle due squadre:

Il Feyenoord è tradizionalmente solido tra le mura amiche del De Kuip , dove segna con regolarità nelle competizioni europee.

è tradizionalmente solido tra le mura amiche del , dove segna con regolarità nelle competizioni europee. Il Fenerbahce sotto la guida di Mourinho punta su una difesa rafforzata, ma nelle ultime uscite ha spesso concesso almeno una rete agli avversari.

sotto la guida di punta su una difesa rafforzata, ma nelle ultime uscite ha spesso concesso almeno una rete agli avversari. Entrambe le squadre sono reduci da sessioni di mercato ambiziose, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la fase a gironi della Champions League.

Queste tendenze suggeriscono una sfida aperta e potenzialmente ricca di gol, con diversi protagonisti in grado di incidere sul risultato finale.

La sfida tra Feyenoord e Fenerbahce si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti del terzo turno preliminare di Champions League. Le statistiche e le quote dei bookmaker delineano un equilibrio che potrebbe essere spezzato solo dai dettagli e dalle giocate dei tanti nuovi volti in campo.