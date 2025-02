Home | Ferrero in lutto, addio a un vero mito di adulti e bambini: chi è morto

Ferrero in lutto, addio a un vero mito di adulti e bambini: chi è morto. L’industria dolciaria italiana perde uno dei suoi pilastri. La sua vita e la sua carriera sono state dedicate alla messa a punto di uno dei prodotti più iconici e amati dalle famiglie. Francesco Rivella, chimico e manager, ha lavorato alla creazione della “Nutella”, la crema spalmabile che ha visto la luce tra le mura della azienda albese ed ora distribuita in tutto il mondo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Addio a Francesco Rivella: Ferrero in lutto

La famiglia Ferrero dà l’addio a Francesco Rivella, storico chimico dell’azienda di Alba, scomparso all’età di 97 anni. Rivella non era solo un dipendente, ma una figura chiave nel successo della Nutella, la celebre crema di nocciole e cacao apprezzata a livello internazionale. Scienziato e innovatore, grazie al suo ingegno e alla sua esperienza ha contribuito a rendere la Nutella un’icona del Made in Italy. La sua storia, intrecciata con quella dell’imprenditore Michele Ferrero da quando erano ancora giovanissimi, è un esempio di dedizione, intraprendenza e genialità.

Nato a Barbaresco, in provincia di Cuneo, Francesco Rivella entrò in Ferrero nel 1952, subito dopo aver conseguito la laurea in chimica bromatologica all’Università di Torino. Iniziò la sua carriera nella cosiddetta “stanza della chimica”, un vero e proprio laboratorio di innovazione dove prendevano vita idee e prodotti destinati a conquistare il mondo. (Continua a leggere dopo la foto…)

La vita dedicata alla Ferrero

Ben presto Francesco Rivella divenne un collaboratore fidato di Michele Ferrero, l’imprenditore visionario che trasformò una piccola pasticceria di famiglia in un colosso internazionale. Insieme esploravano nuove ricette, selezionavano le migliori materie prime, testavano e perfezionavano ogni creazione con l’obiettivo di dare vita a prodotti unici e inimitabili. La collaborazione si rivelò estremamente valida per l’azienda Ferrero. Francesco Rivella, grazie alle sue competenze di chimico e alla sua passione per la sperimentazione e la ricerca della qualità, ebbe un ruolo chiave nella definizione della formula della Nutella (di cui suggerì anche il nome). Con il tempo, il chimico conquistò la stima e la fiducia di Michele Ferrero, scalando le gerarchie aziendali fino a diventare manager e assumendo la responsabilità della supervisione dei laboratori tecnologici.



