Ferrari, Vasseur suona la carica: “A Shangai si cambia marcia”

Dopo l’avvio deludente in Australia, la Ferrari è pronta a rimettersi in gioco e punta sul Gran Premio di Shanghai, dove avrà l’opportunità di riscattarsi. Il pessimo debutto a Melbourne ha messo sotto pressione la Scuderia di Maranello, ma ora il team è concentrato a voltare pagina su un tracciato completamente diverso, con l’obiettivo di risollevare le proprie ambizioni.

F1: Vasseur scuote la Ferrari, 'a Shanghai si volta pagina'. Il team principal: "Fondamentale il supporto del simulatore". #ANSA https://t.co/EM1YrShdcc — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 19, 2025

Il Gran Premio di Shanghai rappresenta un’occasione fondamentale, considerando che le caratteristiche della pista sono diverse da quelle di Albert Park. Il cambiamento di scenario potrebbe rivelarsi positivo. Se la prestazione invece dovesse ripetersi, l’allarme rosso sarebbe inevitabile. La pista cinese, più convenzionale, potrebbe essere il terreno giusto per un riscatto.

A complicare la situazione, però, la Ferrari si troverà ad affrontare la prima Sprint della stagione, che aggiunge un ulteriore livello di difficoltà al già impegnativo weekend. Con il formato Sprint che prevede solo un’ora di prove libere il venerdì, i tempi per prepararsi sono ridotti, e ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe fare la differenza.

Il Team Principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, ha condiviso le sue riflessioni sul weekend di Shanghai. “Siamo contenti di tornare subito in pista, a meno di una settimana dal Gran Premio d’Australia, perché la gara di Shanghai ci offre la possibilità di voltare immediatamente pagina“.

Ferrari, Vasseur: “Molto importante il lavoro al simulatore”

“La pista cinese presenta caratteristiche completamente diverse da quella di Albert Park e questa tappa, grazie al primo weekend Sprint della stagione, mette in palio ancora più punti. Sarà importante preparare bene il fine settimana al simulatore di Maranello, visto che avremo solo un’ora di prove libere per raccogliere dati utili“.

Con il tempo ridotto a disposizione per le prove in pista, la Ferrari farà affidamento sul lavoro svolto in simulatore durante la settimana precedente al Gran Premio. I piloti di sviluppo continueranno a raccogliere dati vitali che verranno utilizzati dagli ingegneri per ottimizzare la vettura, mentre Leclerc e Hamilton avranno il compito di adattarsi rapidamente al nuovo tracciato.

Shanghai, storicamente una pista che ha visto buone prestazioni da parte dei due piloti, sarà fondamentale per ripartire con il piede giusto e recuperare terreno nelle classifiche.

