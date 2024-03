Ferrari, Leclerc: “Con Red Bull divario ancora netto, ma gli metteremo pressione”

Charles Leclerc parla del divario “tecnico” tra Red Bull e Ferrari in questo inizio di stagione della F1 2024. Nonostante le prime due gare del Mondiale abbiano evidenziato la Ferrari come la seconda forza nel circo F1, secondo Leclerc il divario con la Red Bull rimane considerevole ma non insormontabile. Secondo il pilota monegasco, il vantaggio della scuderia di Max Verstappen si attesta intorno ai 3-4 decimi di secondo al giro, una disparità significativa nel contesto delle competizioni automobilistiche.

In un’intervista con Motorsport.com, Leclerc ha espresso fiducia nel poter ridurre questo divario: “Se consideriamo ogni singolo aspetto della vettura, anche un guadagno di 1 centesimo per componente può fare la differenza immediatamente. Nel corso degli ultimi mesi, siamo stati la squadra che ha apportato più miglioramenti alla vettura grazie a un lavoro molto accurato, e dobbiamo continuare su questa strada. È chiaro su quali aree dobbiamo concentrare i nostri sforzi”.