Ferrari, Hamilton si infuria: “La gente scrive troppe sciocchezze”

Formula 1, la Ferrari cerca il suo assetto migliore e Lewis Hamilton torna in Canada, sul circuito dove tutto iniziò. Il pilota inglese lo fa con le idee chiare: niente dubbi sul futuro a Maranello, pieno sostegno a Fred Vasseur e parole di fuoco contro chi alimenta voci di crisi. Un netto cambio di rotta dopo le ultime polemiche e le voci di dissidi nei box.

‼️Caos #Ferrari, scoppia il caso #Hamilton: modificata la #SF25 a sua insaputa! La frase polemica di Lewis dice tutto https://t.co/wWbtH5yJ3C — Corriere dello Sport (@CorSport) June 13, 2025



Per Hamilton il Gran Premio del Canada non è un appuntamento qualsiasi. A Montreal, nel 2007, conquistò la prima vittoria in carriera; dieci anni dopo superò Ayrton Senna nel conto delle pole position. Oggi, dopo un inizio complicato in rosso, cerca il riscatto e magari il primo podio stagionale, che sarebbe anche il primo con la Ferrari. (continua dopo la foto)

Nelle ore che precedono il via sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, Hamilton è tornato a parlare e lo ha fatto puntando dritto a proteggere l’uomo che lo ha convinto a cambiare scuderia: Fred Vasseur. “Fred è il motivo principale per cui sono arrivato qui. Gli sono eternamente grato”.

“Siamo insieme in quest’avventura e sono convinto che sia la persona giusta per portarci al vertice. Amo lavorare con lui”, ha dichiarato senza mezzi termini. Un messaggio chiaro a chi mette in discussione la posizione del team principal francese: “Non è affatto bello sentire che circolano storie del genere“, ha aggiunto Hamilton, visibilmente infastidito dalle critiche.

Hamilton non nasconde le difficoltà incontrate in queste prime gare, ma ribadisce la sua fiducia nel progetto Ferrari: “C’è molto da fare, la pressione è alta e non tutto fila liscio, ma non c’è nessuna discussione sul ruolo di Fred. Serve tempo per costruire una squadra vincente. Io sono in Ferrari per vincere e ho tutto il sostegno di cui ho bisogno“. (continua dopo la foto)

FIORANO MODENESE, ITALY – JANUARY 22: Lewis Hamilton of Great Britain driving the (44) Ferrari SF-23 on track during his first official days as a Scuderia Ferrari F1 driver at Fiorano Circuit on January 22, 2025 in Fiorano Modenese, Italy. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Il sette volte campione del mondo, poi, riserva una stoccata ai detrattori: “La gente scrive sciocchezze, la maggior parte delle persone non sa cosa succede dietro le quinte”. Non solo una difesa per la squadra, ma anche un piccola “dichiarazione di guerra” contro una stampa che ama rimestare nel torbido.

Infine, l’ennesima smentita alle voci di un addio anticipato: Hamilton non intende mollare. Anzi, rilancia: “Sono convinto del progetto, a tutti quelli che scrivono storie su di me voglio dire che ho appena iniziato con la Ferrari e voglio restare per molto tempo. Non ci sono dubbi nella mia testa, spero che non me lo chiederete più”.

A Montreal, dove ha già vinto sette volte come Michael Schumacher, Lewis cerca un segnale di riscatto e cerca di riportare tranquillità in un team che a tratti è sembrato confuso sulla via da seguire. Ma con un pilota inglese così motivato, uscire dalla crisi sarà più semplice. Se non per il 2025, per preparare un 2026 che vedrà la Formula 1 cambiare pelle.

