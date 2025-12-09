Ferrari, Hamilton: “In inverno niente telefono, voglio staccare dalla F1”

Lewis Hamilton, dopo un anno davvero difficile in Ferrari, guarda già alla pausa invernale e alla prossima stagione, sperando in un pronto riscatto. A poche ore dalla fine dell’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, chiuso all’ottavo posto dopo una rimonta dalle retrovie, il britannico ha chiarito a Sky Sports F1 le sue intenzioni.

Termina il 2025 ma la testa è già al 2026: le sensazioni di #Hamilton e #Leclerc dopo i primi test per la prossima stagione#F1https://t.co/VCbdICmYaa — F1INGENERALE (@F1ingenerale_) December 9, 2025

“Al momento non vedo l’ora che arrivi la pausa solo per staccare la spina e per non parlare con nessuno di F1. Nessuno potrà contattarmi quest’inverno, non avrò il telefono con me e non vedo l’ora”.

Hamilton ha annunciato che per la prima volta trascorrerà le vacanze senza il telefono a portata di mano: “In genere l’ho sempre avuto con me, ma questa volta finirà nel cestino…”. La decisione arriva dopo un finale di stagione difficile, segnato da tre eliminazioni consecutive in Q1, tra Las Vegas, Yas Marina e la Sprint di Losail.

Nonostante le difficoltà, Hamilton trova conforto nel sostegno dei tifosi: “Ho ricevuto un supporto incredibile da tante persone in tutto il mondo, inviandomi messaggi. I miei fan sono stati ciò che mi ha spinto ad andare avanti, sono stati davvero la mia roccia“.

Hamilton ha voluto ringraziare anche la famiglia: “Mia madre, mio padre e la mia famiglia sono stati fenomenali. Vedo ragazzi e adulti che mi sostengono e mi ricordano perché faccio quello che faccio e di non mollare mai, cosa di cui sono davvero grato”.

Leggi anche: