Home | Coppa del Mondo di sci, Federica Brignone vince il gigante di Are

Federica Brignone ha aggiunto un altro importante risultato alla sua già illustre carriera, vincendo oggi il gigante di Åre con una seconda manche che sarà ricordata a lungo. La sciatrice valdostana, che era staccata di oltre un secondo a metà gara, ha fatto una discesa impeccabile ottenendo così il suo quinto successo in Coppa del Mondo, il terzo in gigante in questa stagione dopo le vittorie a Mont-Tremblant, portando così a 26 il numero totale di vittorie nella sua straordinaria carriera, lo stesso numero raggiunto da Michela Figini e Tina Maze a questo livello.

Con le sue abilità tecniche e il suo coraggio, Brignone ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione nel lottare per i migliori risultati. Nonostante le difficoltà del percorso accorciato a causa del vento, è riuscita a fare la differenza, dimostrando ancora una volta di essere una delle migliori atlete del suo sport. Sara Hector, nonostante una prestazione imprecisa dopo una forte performance nella prima manche, ha concluso al secondo posto davanti ai suoi tifosi, con un distacco di soli 33 centesimi. Lara Gut-Behrami ha chiuso al terzo posto, a 40 centesimi dalla vetta, continuando la sua stagione di successi, anche se dovrà posticipare la conquista ufficiale della Coppa di specialità. L’Italia ha anche motivo di gioire per la prestazione di Marta Bassino, che ha terminato al quarto posto con un distacco di 1.47 secondi, ottenendo così il suo miglior risultato stagionale in gigante.