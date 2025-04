Federica Brignone, il dramma dopo la caduta: cosa rischia adesso. Nella cornice dei Campionati Italiani in Val di Fassa, un evento ha scosso il mondo dello sci alpino: Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, ha subito un grave infortunio e ora la domanda è quando potrà tornare in pista. Ma cosa è successo esattamente e quali sono le implicazioni per la campionessa azzurra? L’incidente potrebbe aver messo a rischio i suoi progetti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Federica Brignone, brutta caduta ai Campionati Italiani

Durante la seconda manche del gigante femminile ai Campionati Italiani Assoluti, Federica Brignone ha perso il controllo inforcando una porta, causando una caduta rovinosa. L’incidente ha richiesto l’immediato trasporto in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti approfonditi. Gli esami medici hanno evidenziato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Inoltre, è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Brignone operata: quando potrà tornare?

Le lesioni dopo la terribile caduta hanno richiesto un intervento chirurgico immediato, eseguito con successo presso la clinica La Madonnina di Milano dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI. La gravità dell’infortunio solleva interrogativi sui tempi di recupero di Brignone. Esperienze passate, come quella di Sofia Goggia che impiegò dieci mesi per tornare alle competizioni dopo una frattura simile, suggeriscono che il percorso riabilitativo potrebbe essere lungo e complesso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva