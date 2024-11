Fabrizio Corona fa outing al famoso calciatore e sgancia la bomba. L’ex Re dei paparazzi sembra determinato a mettere in luce le problematiche di mancanza di libertà e di espressione che dilagano nell’ambito calcistico e, in particolare, tra le file della Serie A. Il fotografo avrebbe infatti sottolineato l’anomala carenza di giocatori apertamente dichiaratisi omosessuali, individuandone la ragione in un sistema intrinsecamente discriminatorio.(Continua a leggere dopo la foto…)

Fabrizio Corona sgancia la bomba sulla Serie A

Fabrizio Corona non si è lasciato sfuggire la mancanza di rappresentazione queer delle squadre di Serie A italiane e ha deciso di occuparsi personalmente della faccenda con l'obbiettivo di sconfiggere i tabù e normalizzare la tematica. Secondo quanto riporta Biccy, il fotografo desidera mettere in luce il fatto che non è che i calciatori omosessuali non ci siano, ma semplicemente non si sentano liberi di affermarsi per il proprio orientamento e per la propria identità sessuale. Un atteggiamento forse risultato dai condizionamenti e dalle dinamiche di pressioni dai vertici. Nelle sue ultime pubblicazioni, Corona ha sganciato una nuova bomba che riguarderebbe proprio la presenza di un altro volto noto della Serie A apparentemente costretto dal sistema a tacere la verità.

Il Re dei paparazzi fa outing al calciatore

Nel 2023 Fabrizio Corona aveva già scatenato polemiche facendo outing nei confronti di due noti calciatori, affermando inoltre di essere a conoscenza di almeno altri quattro giocatori sicuramente omosessuali. Si tratta di una modalità controversa di affrontare la problematica dal momento che rischia di mettere sotto i riflettori i giocatori e di privarli della propria libertà di fare “coming out” con i propri tempi e modi. Tuttavia, i fotografo dei Vip sembra sicuro della necessità di uno scossone al sistema, a scapito (almeno così sembrerebbe) della privacy individuale.

“Un nuovo volto su caso degli omosessuali in Serie A che non sono liberi di fare coming out per “pressioni” dall’alto. – ha spiegato recentemente Corona secondo quanto riporta Biccy – Il 4° calciatore che si aggiunge alla lista dei famosissimi calciatori di Serie A che sono omosessuali e non si sono mai dichiarati apertamente, tutt’altro”.

