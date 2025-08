F1, miracolo di Leclerc in Ungheria: è pole Ferrari davanti alle due McLaren

F1, Charles Leclerc si prende la pole position in Ungheria allo scadere delle qualifiche e lo fa con stile, tirando fuori il meglio dalla sua Ferrari SF-25 proprio quando conta. Il monegasco chiude con un giro perfetto e precede di soli 26 millesimi Oscar Piastri, mentre Lando Norris accusa appena 41 millesimi di ritardo. Una battaglia sul filo dei centesimi che regala alla Rossa la prima partenza al palo della stagione.

Hamilton fuori nel Q2, delusione per la Mercedes

Se in casa Ferrari si esulta, non può dirsi lo stesso per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo resta fuori dal Q3 e scatterà solo dalla dodicesima posizione. Una prestazione deludente per la seconda SF-25, che non è riuscita a tenere il passo dei migliori nella fase centrale delle qualifiche, molto combattuta e tirata.

Russell e Alonso tra i migliori, Verstappen e Antonelli in ombra

Buona la qualifica di George Russell, che partirà quarto alle spalle di Leclerc e delle due McLaren. Piacevole sorpresa Fernando Alonso, capace di piazzarsi quinto, davanti a rivali ben più accreditati. Giornata difficile per Max Verstappen, che chiude con l’ottavo tempo, e per il giovane Andrea Kimi Antonelli, soltanto quindicesimo al termine di una sessione complicata.

Una pole che rilancia la Ferrari

Il risultato di Leclerc non solo regala morale alla Ferrari, ma riapre anche gli scenari in vista della gara. Con entrambe le McLaren subito alle sue spalle e un gruppo molto compatto nelle prestazioni, si preannuncia una domenica ricca di emozioni e duelli ravvicinati. Ora tocca al team di Maranello capitalizzare la pole e puntare a un successo che manca da troppo tempo.

