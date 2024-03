F1, Carlos Sainz corteggiato da Red Bull e Mercedes: gli scenari. Carlos Sainz, classe 1994, è un pilota automobilistico spagnolo, attivo in Formula 1 con la Ferrari. Ha corso nella massima categoria con la Toro Rosso dal 2015 al 2017, con la Renault dal 2017 al 2018 e con la McLaren dal 2019 al 2020. Dal 2021 è al volante della Ferrari. L’assenza di certezze sul futuro prossimo ha aperto nuove prospettive per il pilota spagnolo che è finito nel mirino sia della Red Bull che della Mercedes, come dichiarato al termine della gara dai rispettivi team principal, potrebbe cambiare scuderia nel 2025. (Continua a leggere dopo la foto)

La vittoria di Carlos Sainz al Gran Premio d’Australia ha scatenato ulteriormente il mercato della Formula 1. Il primo a esprimersi è stato Chris Horner che ha parlato di un possibile ritorno di Sainz nella casa austriaca: “Sulla base di una prestazione come questa, non si può escludere nessuna possibilità. Noi vogliamo schierare la miglior coppia possibile e a volte capita di dover guardare fuori dal bacino che hai a disposizione. La gara è stata vinta da un pilota velocissimo e senza contratto, quindi il mercato è ragionevolmente fluido su certi piloti”. Dello stesso parere è apparso Wolff che, come riportato Racing News 365, avrebbe lasciato spazio a uno scambio con Lewis Hamilton che a partire dalla prossima stagione vestirà la casacca rossa: “Tutti i piloti disponibili sul mercato o che potrebbero essere interessanti per noi, hanno argomenti in loro favore. Che siano i piloti giovanissimi, i molto esperti negli anni migliori. O Carlos. La scelta da fare è difficile, perché non è come se vi fosse un chiaro criterio e ogni cosa vada nella direzione opposta. Voglio solo fare un passo indietro e monitorare la situazione. Alcuni dei piloti che ho citato potrebbero firmare per altre squadre, sto solo osservando”.