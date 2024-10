Europa League, Twente-Lazio: probabili formazioni e ultime notizie

Twente-Lazio probabili formazioni e ultime notizie sulla partita di Europa League che si disputa stasera alle 21 al De Groisch Veste di Enschede. E’ terza giornata del girone di Europa League, dove i biancocelesti sono al comando con sei punti, grazie alle vittorie su Dinamo Kiev e Nizza, e una differenza reti impressionante (+6). Il Twente, invece, ha conquistato due pareggi contro avversari impegnativi come Manchester United e Fenerbahce, rimanendo imbattuto.

Il Twente, guidato da Oosting, dovrebbe confermare la formazione del recente pareggio in Eredivisie (2-2 contro l’RKC), schierata con un 4-2-3-1. Unnerstall difenderà la porta, con Hilgers e Brun centrali, e Van Rooij e Salah-Eddine sugli esterni. In mediana agiranno Regeer e Vlap, mentre sulla trequarti Van Wolfswinkel, Steijn e Van Bergen supporteranno l’unica punta Lammers.

Per la Lazio, Baroni effettuerà un turnover in tutti i reparti. Guendouzi non è convocato per riposo precauzionale, mentre Lazzari e Noslin sono assenti per infortunio e squalifica rispettivamente. Tra i pali tornerà Mandas, mentre Gigot esordirà al centro della difesa accanto a Romagnoli, con Marusic e Pellegrini sugli esterni. A centrocampo, Vecino e Dele-Bashiru formeranno la cerniera, con Tchaouna, Pedro e Zaccagni alle spalle dell’unica punta, Dia.

Twente (4-2-3-1): Unnerstal; Van Rooj, Hilgers, Brun, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen; Lammers.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia.

