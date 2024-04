Milan-Roma. Conto alla rovescia per il derby italiano di Europa League. Ai quarti di finale si affrontano Milan e Roma. Una di loro approderà sicuramente in semifinale. Il primo atto è allo stadio San Siro, mentre il ritorno sarà una settimana dopo all’Olimpico. (Continua…)

Europa League, le ultime su Milan-Roma

I quarti di finale si tingono di tricolore. L’urna ha estratto un derby tutto italiano tra Milan e Roma. Il match d’andata andrà in scena giovedì 11 aprile, a partire dalle ore 21, allo stadio San Siro. Il ritorno, invece, una settimana dopo all’Olimpico di Roma. Le due squadre si sono già affrontate in campionato e in entrambi i casi ha vinto il Milan. Era però una Roma diversa, guidata allora da José Mourinho. Adesso la squadra giallorossa è allenata da Daniele De Rossi, che agli ottavi ha dato una lezione al suo amico Roberto De Zerbi. Pronostico incerto, dunque, anche se con grande probabilità la sfida sarà decisa al ritorno all’Olimpico. Il Milan potrebbe vincere nuovamente, ma di misura.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thaiw, Theo; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Dybala; Lukaku.