Capolavoro Virtus Bologna, ora si giocherà i play off con il Baskonia

La Virtus Bologna trionfa ad Istanbul contro l’Anadolu Efes per 67-64 e resta in corsa per un posto nei playoff di Eurolega. Il match decisivo sarà venerdì alle 20:30 contro il Baskonia, che è stato travolto 113-85 dal Maccabi Tel Aviv. Le speranze della squadra di Luca Banchi sono ancora assai vive. (Continua…)

Leggi anche: Eurolega, Virtus Bologna nel Play-in: come funziona

Leggi anche: Virtus Bologna, Banchi dopo il ko con Milano: “Momento a cui dobbiamo ribellarci” (VIDEO)

Eurolega, impresa della Virtus Bologna

La Segafredo Virtus Bologna compie l’impresa battendo 67-64 l’Anadolu Efes ad Istanbul. La squadra di Luca Banchi resta in corsa per un posto nei playoff di Eurolega. Per accedervi, però, dovrà compiere un’altra impresa: battere venerdì alle 20.30 a Vitoria il Baskonia, che nel turno precedente è stato travolto 113-85 dal Maccabi Tel Aviv.

A distanza di una settimana dal ko in casa nel Round 34, la Virtus Bologna ritrova il Baskonia. Stavolta però la posta in palio sarà molto più alta. Sarà una parttia da dentro o fuori e la Virtus non può permettersi di scendere in campo con un atteggiamento sbagliato. Servirà un’altra impresa, ma il coach Luca Banchi appare fiducioso. I ragazzi ieri hanno dimostrato di avere carattere.