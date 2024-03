Eurolega ultime partite, l’Olimpia Milano lotta e batte il Fenerbahce mentre la Virtus Bologna non riesce a superare la Stella Rossa e incassa una nuova sconfitta con i Serbi che restano comunqu terz’ultimi in classifica; balzo in avanti, invece, per Milano.

Nella trentunesima giornata dell’Eurolega, la Virtus Bologna subisce dunque una nuova battuta d’arresto, questa volta contro la Stella Rossa a Belgrado, con un punteggio di 94-79. È il quarto verdetto negativo consecutivo per la squadra, anche se rimane comunque tra le prime dieci. Nonostante una brillante performance di Shengelia, autore di 25 punti, non è sufficiente. Nel frattempo, l’Olimpia celebra una vittoria al Forum, anche se sofferta, contro il Fenerbahce, che non perdeva da undici partite. 77-76 il punteggio finale, con Milano che raggiunge così la zona play-in.