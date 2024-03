Home | Eurolega, Olimpia Milano: Maodo Lo in dubbio contro il Fenerbahce

Eurolega Olimpia-Fenerbahce. Tornata da Montecarlo con un bottino di 98 punti e sei giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra, l’Olimpia ha dominato la partita per quasi 40 minuti. Ora, si prepara a una nuova sfida contro il Fenerbahce, una delle squadre più in forma della competizione. Il prossimo incontro è fissato per domani, venerdì 22 marzo, alle 20:30 presso il Forum di Assago.

Per quanto riguarda gli infortuni, Milano ha recuperato Alex Poythress, che è stato in panchina durante la partita a Monaco, ma non è stato schierato da coach Ettore Messina. Giampaolo Ricci è ancora assente, mentre la partecipazione di Maodo Lo è incerta a causa di un infortunio subito durante l’ultima partita a Montecarlo. Il giocatore tedesco ha lasciato il campo a causa di un colpo alla coscia sinistra nel secondo tempo e le sue condizioni sono ancora da valutare, secondo quanto comunicato dal club meneghino.