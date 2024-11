Eurobasket 2025, le scelte di Pozzecco per le sfide dell’Italia con l’Islanda: i 23 convocati

Eurobasket 2025 convocati Italia, dopo le importanti vittorie contro Turchia e Ungheria l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco si prepara ad affrontare l’Islanda in un doppio confronto per le qualificazioni europee. Gli Azzurri, attualmente primi nel gruppo B, mirano a rafforzare la loro posizione. La partita d’andata si disputerà a Reykjavík venerdì 22 novembre alle 20:30, mentre il ritorno è fissato per lunedì 25 novembre a Reggio Emilia, sempre alle 20:30.

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀: i convocati 📋



Ecco i 15 Azzurri del Poz per il raduno di Roma e la gara di Reykjavik (22/11) 🇮🇸



A Reggio Emilia ci sarà Capitan Nik Melli e il CT potrà contare anche su alcuni tra gli atleti a disposizione (in blu) 💙 — Italbasket (@Italbasket) November 13, 2024

Per queste sfide, il CT Pozzecco ha selezionato 23 giocatori, con la precisazione che 15 di essi saranno impegnati nella trasferta islandese. Gli altri otto giocatori, tra cui alcuni protagonisti dell’EuroLega come Nicolò Melli e il giovane talento Dame Sarr (classe 2006), potranno essere aggiunti alla squadra dal 23 novembre per il match di ritorno in Italia. Ecco quindi i convocati per questo doppio impegno e i giocatori che potrebbero essere integrati nel gruppo al loro rientro dalla trasferta in Islanda.

I 15 convocati per Islanda-Italia

Marco Spissu, playmaker (Casademont Saragozza)

Davide Moretti, playmaker/guardia (Umana Reyer Venezia)

Diego Flaccadori, playmaker (EA7 Emporio Armani Milano)

Amedeo Tessitori, centro (Umana Reyer Venezia)

Saliou Niang, ala (Dolomiti Energia Trento)

Grant Basile, ala (Acqua San Bernardo Cantù)

Giordano Bortolani, guardia (EA7 Emporio Armani Milano)

Davide Casarin, guardia (Umana Reyer Venezia)

Michele Vitali, guardia (Unahotels Reggio Emilia)

Riccardo Rossato, guardia (Trapani Shark)

Federico Poser, ala (Vanoli Cremona)

Luca Severini, ala (Bertram Derthona Tortona)

Davide Alviti, ala (Openjobmetis Varese)

Nicola Akele, ala (Segafredo Virtus Bologna)

John Petrucelli, guardia/ala (Trapani Shark)

Gli 8 giocatori a disposizione dal 23 novembre