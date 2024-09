Calcio. Euro Under 21, le probabili formazioni di Italia-San Marino. Sono in corso le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2025. Le 52 partecipanti sono suddivise in nove gironi e si contendono i 15 posti per la fase finale, dove troveranno la Slovacchia. Il Gruppo A è composto da Italia, Repubblica d’Irlanda, Norvegia, Lettonia, Turchia, San Marino L’Italia, imbattuta, è in testa con quattro punti di vantaggio dopo il 2-0 sulla Lettonia e l’1-1 di marzo con la Turchia. Al secondo, posto la Repubblica d’Irlanda ha battuto per 7-0 San Marino e ha una partita da giocare. La Norvegia, che ha battuto l’Irlanda a novembre, è a un punto dal secondo posto dopo il 4-0 su San Marino, e oggi ospiterà l’Italia per una sfida decisiva per le sorti del girone. Questa sera, 5 Settembre 2024, andrà in scena lo scontro tra Italia e San Marino: vediamo le probabili formazioni delle due squadre. (Continua a leggere dopo le foto)

Avanti di due punti sull’Irlanda, che però ha giocato una partita in meno, la nazionale azzurra di Carmine Nunziata cercherà l’allungo nella serata di oggi contro San Marino, fanalino di coda con zero punti. Allo stadio Domenico Francioni gli azzurri puntano a una vittoria che permetterà di accumulare altri punti in vista della qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2025. Le probabili formazioni saranno: ITALIA (3-4-1-2) Desplanches; Pirola, Coppola, Ghilardi; Kayode, Bove, Prati, Ruggeri; Baldanzi; Gnonto, Esposito. SAN MARINO (3-5-2) Amici; Giambalvo, Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccaceli, Contadini; Sensoli, Famiglietti.