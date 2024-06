Calcio. Euro 2024, tutti i dubbi di Spalletti verso Italia-Svizzera. Sabato 29 Giugno 2024 alle ore 18.00 ci sarà il fischio d’inizio della partita tra la Svizzera e l’Italia. Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare Italia-Svizzera a Berlino, ottavo di finale degli Europei di calcio in Germania. Il resto della squadra arbitrale è tutta polacca, tranne il quarto uomo, l’argentino Facundo Tello e il tedesco Bastian Dankert come collaboratore assistente al Var. Diversi i dubbi per il commissario tecnico Spalletti, che avrà a disposizione due giorni di allenamenti e rifinitura per valutare l’undici migliore da schierare all’Olympiastadion. (Continua a leggere dopo le foto)

Diversi i dubbi per il commissario tecnico Spalletti, che avrà a disposizione due giorni di allenamenti e rifinitura per valutare l’undici migliore da schierare all’Olympiastadion. Il primo riguarda la difesa, se sarà riproposta la linea a 3 con due esterni a tutta fascia o si tornerà a una linea a 4. L’idea al momento è di portare avanti la difesa a 3 almeno dal primo minuto. Darmian e Bastoni sono certi del loro posto, il dubbio riguarda chi sostituirà lo squalificato Calafiori. Il ballottaggio è tra Buongiorno e Mancini, decisamente più indietro invece Gatti. Di Lorenzo verso la conferma a destra, da valutare Dimarco che ieri non si è allenato al suo posto potrebbero entrare o Cambiaso o El Shaarawy o Darmian. Jorginho e Fagioli sono in ballottaggio per una maglia, ma Spalletti è stuzzicato anche dall’idea di riproporre il doppio play. In caso di conferma di 3-5-2, a completare il centrocampo sarà uno tra Frattesi e Cristante, più defilato Pellegrini. Tanti i dubbi anche sull’attacco. Riproporre l’attacco a due con uno tra Retegui e Scamacca supportato da Raspadori o Chiesa resta lo scenario A.