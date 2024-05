Nuovo allarme alimentare in Italia: un prodotto a marchio Esselunga è stato giudicato non sicuro dal Ministero della Salute che ne ha predisposto il ritiro da tutti i supermercati della catena. Ecco tutti i dettagli del caso. (Continua a leggere dopo la foto…)

Allarme alimentare: è la volta di Esselunga

Arriva l'avviso di un altro prodotto alimentare ritirato dal commercio nel nostro Paese. Stavolta si tratta di un prodotto alimentare surgelato a marchio Esselunga e la decisione è stata presa dopo alcune analisi sullo stesso. Il Ministero della Salute italiano ha informato i consumatori con una nota in cui vengono spiegate nel dettaglio le motivazioni dietro al richiamo. La decisione di sospendere la vendita del prodotto è infatti dovuta al rischio di presenza di allergeni al suo interno. Vediamo quali e perché il prodotto è stato ritenuto problematico.

La possibile presenza di allergeni

La decisione ha avuto origine dalla possibilità che nel prodotto surgelato sia presente un’allergene non opportunamente riportato in etichetta. In questo caso specifico si è riscontrata una possibile presenza di glutine. Come è noto, il glutine è causa di reazioni anche gravi in soggetti che siano allergici. Il prodotto in questione è prodotto dalla Industrie Rolli Alimentari spa, a Roseto degli Abruzzi (Te), e dopo l’allarme è stato ritirato da tutti i supermercati Esselunga.