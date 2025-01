Home | Escursione finisce in tragedia: Giampietro precipita per 50 metri e muore

Nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio 2025, durante un’escursione, un uomo è precipitato per 50 metri. Il 64enne sarebbe precipitato in un burrone a 2mila metri di quota. Dopo la caduta sarebbe riuscito a contattare i soccorsi, senza però fornire indicazioni esatte sul punto in cui si trovava. Quando è stato raggiunto dai sanitari ormai era già deceduto. (Continua…)

Escursione finisce in tragedia, precipita per 50 metri

Durante un’escursione, un uomo di 64 anni, fotografo e docente, è precipitato in un burrone a duemila metri di quota. Dopo la caduta è riuscito a contattare i soccorsi, ma senza fornire indicazioni esatte sul punto in cui si trovava. Quando in serata è stato raggiunto dai sanitari, ormai era già deceduto. La tragedia ha sconvolto tutti. L’uomo era abbastanza conosciuto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)