Empoli-Frosinone: statistiche e quote aggiornate Serie B

La sfida tra Empoli e Frosinone, in programma al Castellani, rappresenta uno degli incontri più attesi della prossima giornata di Serie B. La partita, che si disputerà in un momento cruciale della stagione, vede contrapposte due squadre con ambizioni differenti ma entrambe desiderose di punti preziosi. Il Frosinone arriva da una serie positiva di risultati, mentre l’Empoli cerca continuità dopo un periodo altalenante.

Empoli-Frosinone: una sfida tra ambizioni differenti

L’Empoli, guidato da Alessio Dionisi, sta risalendo la classifica dopo aver attraversato alcune difficoltà. Attualmente occupa il nono posto con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Il recente successo esterno contro il Mantova ha permesso ai toscani di ritrovare fiducia, dopo due ko consecutivi con Palermo e Juve Stabia. Da segnalare la striscia di tre vittorie senza subire reti a novembre, che aveva rilanciato le ambizioni playoff dell’Empoli.

Dall’altra parte, il Frosinone di Massimiliano Alvini sta vivendo un momento di forma eccezionale. I giallazzurri sono in vetta con 37 punti, forti di cinque successi consecutivi e di un vantaggio di tre lunghezze sul Monza. La squadra ha ottenuto 23 punti nelle ultime nove partite, imponendosi su avversari come Bari, Reggiana, Juve Stabia, Pescara e Spezia. Il cammino del Frosinone testimonia una solidità e una costanza di rendimento che lo rendono uno degli avversari più temibili del campionato.

Confronto tra forma recente e precedenti stagionali

Analizzando le ultime prestazioni, emergono alcune differenze sostanziali tra le due formazioni:

Empoli : tre vittorie senza subire gol a novembre, seguite da due sconfitte e una vittoria nell’ultimo turno.

: tre vittorie senza subire gol a novembre, seguite da due sconfitte e una vittoria nell’ultimo turno. Frosinone: cinque vittorie consecutive e 23 punti raccolti nelle ultime nove gare.

Se l’Empoli punta a consolidare la propria posizione per rientrare stabilmente in zona playoff, il Frosinone mira a proseguire la sua corsa in testa alla classifica. Il confronto diretto rappresenta un test importante per entrambe le squadre, sia dal punto di vista della classifica che sotto l’aspetto psicologico.

Quote principali e analisi dei mercati più giocati

Le quote offerte dai principali operatori, come Sportbet, riflettono un sostanziale equilibrio tra le due contendenti. Ecco uno schema riassuntivo delle principali proposte:

Esito Quota 1 (Empoli) 2.47 X (Pareggio) 3.15 2 (Frosinone) 2.65 Over 2,5 1.92 Under 2,5 1.79 Goal 1.72 NoGoal 2.01

Tra le opzioni più interessanti figura il risultato esatto 1-2, offerto a quota 11.00. Per quanto riguarda i possibili marcatori, spiccano Marco Nasti (3.50) e Steven Shpendi (3.26) per l’Empoli, mentre per il Frosinone le attenzioni sono su Antonio Raimondo (3.62) e Fares Ghedjemis (3.77). Queste quote evidenziano l’incertezza del match e la presenza di diversi potenziali protagonisti.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Dall’analisi dei dati recenti emergono alcune tendenze utili per comprendere meglio la sfida:

L’ Empoli ha spesso trovato il gol nelle partite casalinghe, soprattutto nei mesi recenti.

ha spesso trovato il gol nelle partite casalinghe, soprattutto nei mesi recenti. Il Frosinone ha mostrato solidità difensiva, subendo poche reti nelle ultime gare.

ha mostrato solidità difensiva, subendo poche reti nelle ultime gare. Entrambe le squadre hanno alternato momenti di brillantezza offensiva a fasi di maggiore attenzione in difesa.

Questi dati suggeriscono un match potenzialmente equilibrato, con la possibilità di vedere reti da entrambe le parti, confermata anche dalle quote Goal/NoGoal molto vicine tra loro.

In conclusione, Empoli–Frosinone si preannuncia come una sfida ricca di spunti, sia dal punto di vista statistico che per le quote offerte. L’equilibrio tra le forze in campo lascia aperte tutte le possibilità, rendendo l’evento uno dei più interessanti del prossimo turno di Serie B.