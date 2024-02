Empoli-Fiorentina 1-1: ancora Niang in rete

I goal sono stati segnati da Beltrán al 30′ per il Fiorentina e da Niang al 56′ per l’Empoli. Il Fiorentina ha ricevuto due cartellini gialli, uno a Biraghi al 70′ e uno a Beltrán all’82’.

L’Empoli ha ricevuto tre cartellini gialli, uno a Gyasi al 1′. uno a Luperto al 45′ + 4′, uno a Zurkowski al 73′.

Luca Pairetto arbitra Empoli-Fiorentina

La gara di Serie A si è disputata allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. L’arbitro della partita è Luca Pairetto.

L’Empoli si schiera con un 3-4-2-1 con Caprile in porta, Ismajli, Walukiewicz e Luperto in difesa, Gyasi, Grassi, Maleh e Cacace a centrocampo, Zurkowski e Cambiaghi alle spalle di Cerri in attacco.

La Fiorentina risponde con un 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali, Faraoni, Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesa, Mandragora e Duncan in mediana, Gonzalez, Beltrán e Sottil a supporto di Belotti.

Momenti clou dello scontro tra Empoli e Fiorentina

L’Empoli e la Fiorentina si affrontano in un match che promette scintille. La partita inizia con un’ammonizione per Gyasi, che interviene in ritardo su Biraghi. Poco dopo, la Fiorentina guadagna un calcio di punizione per un fallo di Cambiaghi su Gonzalez. Al minuto 7, Mandragora è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio sinistro.

L’Empoli prova a reagire e Cambiaghi sfiora il gol, ma Milenkovic salva sulla linea. La Fiorentina risponde con un cross di Gonzalez, ma il difensore dell’Empoli ribatte il traversone. Faraoni e Grassi accusano problemi fisici e sono costretti a lasciare il campo. Al loro posto entrano Răzvan Marin e Zurkowski.

La Fiorentina passa in vantaggio al minuto 29 con un gol di Beltrán. L’Empoli prova a reagire, ma Caprile respinge un tiro di Faraoni. Nel finale di tempo, Martinez Quarta colpisce la parte esterna del legno di testa su calcio di punizione battuto da Biraghi. L’arbitro concede cinque minuti di recupero.

Il primo tempo si conclude con la Fiorentina in vantaggio per 1-0. L’Empoli ha sostituito Grassi con Răzvan Marin al minuto 30. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

M’Baye Niang viene festeggiato dai compagni dell’Empoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La ripresa della partita tra Empoli e Fiorentina inizia con due sostituzioni per la squadra di casa: Niang e Cancellieri entrano al posto di Gyasi e Cerri. Subito dopo, Cancellieri ha un’occasione da gol, ma la sua conclusione viene bloccata da Terracciano. Al 54′, l’Empoli ottiene un calcio di rigore per fallo di Faraoni su Cancellieri. Niang trasforma il rigore e segna il gol del pareggio. La Fiorentina risponde con due sostituzioni: Kayode e Arthur entrano al posto di Faraoni e Duncan. Marin ci prova da fuori area, ma Terracciano respinge. Biraghi viene ammonito per una trattenuta su Zurkowski. La Fiorentina effettua altre due sostituzioni: Ikoné e Bonaventura entrano al posto di Sottil e Belotti. Żurkowski viene ammonito. La Fiorentina effettua un’altra sostituzione: Parisi entra al posto di Biraghi. L’Empoli sostituisce Maleh con Fazzini. Beltrán viene ammonito per proteste. L’Empoli effettua un’altra sostituzione: Pezzella entra al posto di Cacace. Walukiewicz salva sulla linea un tiro di Bonaventura. L’arbitro segnala quattro minuti di extra time. La partita si conclude con un pareggio per 1-1 tra Empoli e Fiorentina.

I prossimi appuntamenti di Empoli e Fiorentina

La posizione in classifica delle due squadre dopo la partita è rimasta invariata: l’Empoli è 16^ in classifica, mentre la Fiorentina è 7^.

Empoli

– 24 febbraio 2024 contro Sassuolo a Reggio Emilia (fuori casa)

– 3 marzo 2024 contro Cagliari a Empoli (in casa)

– 10 marzo 2024 contro Milan a Milano (fuori casa)

Fiorentina

– 26 febbraio 2024 contro Lazio a Firenze (in casa)

– 2 marzo 2024 contro Torino a Torino (fuori casa)

– 10 marzo 2024 contro Roma a Firenze (in casa)