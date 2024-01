Empoli, esonero per Andreazzoli: arriva Nicola

Sembra essere giunta la parola fine all’ennesima esperienza di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli. Il tecnico di Massa era subentrato a Paolo Zanetti lo scorso 19 settembre tornando per la terza volta sulla panchina del club toscano.

Fatale per Andreazzoli sarebbe stata l’ultima sconfitta subita in campionato contro l’Hellas Verona che ha visto l’Empoli sprofondare in penultima posizione a quota 13 punti e a 5 punti dalla zona salvezza occupata in questo momento dal Cagliari di Claudio Ranieri e Udinese, quartultimi a 18 punti. Dopo una notte di riflessione la dirigenza dell’Empoli ha deciso per l’esonero di Andreazzoli che a breve verrà reso ufficiale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nicola in pole per sostituire Andreazzoli

Secondo le ultime indiscrezioni è Davide Nicola, ex allenatore di Torino e Salernitana, l’allenatore in pole per ereditare la panchina dell’Empoli lasciata scoperta dall’esonero di Andreazzoli. Accordo raggiunto tra il tecnico di Luserna San Givanni e la dirigenza toscana, si attende solo il comunicato ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Per Nicola si tratta della prima esperienza sulla panchina dell’Empoli. Il suo ultimo incarico alla Salernitana è terminato il 15 febbraio 2023, dopo due sconfitte consecutive, nonostante in quel momento la compagine campana fosse fuori dalla zona retrocessione. A quasi un anno di distanza Davide Nicola è pronto a tornare alla guida di un club di Serie A.