Empoli-Carrarese: statistiche, quote e curiosità derby toscano

La quinta giornata di Serie B si chiude con il derby toscano tra Empoli e Carrarese, in programma domenica 28 settembre alle ore 19:30 presso lo stadio Carlo Castellani. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria dopo tre giornate senza successi, rendendo questa sfida particolarmente significativa sia per la classifica sia per il morale delle formazioni. Il match rappresenta una rarità, poiché le due compagini non si affrontano dalla stagione 1995/1996, aggiungendo fascino e attesa all’evento.

Empoli e Carrarese: un derby che manca da oltre vent’anni

Il confronto tra Empoli e Carrarese ha radici storiche profonde, ma si tratta di una partita che manca dai tabelloni della Serie B da quasi tre decenni. Il bilancio dei precedenti sottolinea l’equilibrio che da sempre caratterizza questa sfida. Su 21 incontri ufficiali disputati tra le due squadre, ben 20 si sono giocati in Serie C e uno solo in Coppa Italia. Le statistiche evidenziano:

11 pareggi, la maggioranza dei precedenti

7 vittorie per l’ Empoli

3 successi per la Carrarese

Più della metà delle gare si sono concluse in parità, con numerosi 0-0 (nove in totale) e due 1-1. Le reti complessive segnate sono poche: 13 per l’Empoli e 8 per la Carrarese. Questo dato sottolinea l’impostazione tattica spesso prudente dei due club negli scontri diretti, dove la priorità è stata quasi sempre evitare la sconfitta piuttosto che cercare la vittoria ad ogni costo.

Analisi della forma e rendimento recente delle squadre

Entrambe le formazioni si presentano al derby con una certa urgenza di riscatto. L’Empoli, allenato da Guido Pagliuca, ha raccolto finora solo 4 punti in altrettante partite, risultato che non rispecchia le ambizioni di pronta risalita in Serie A. Una vittoria consentirebbe agli azzurri di agganciare il gruppo playoff e rilanciare le proprie ambizioni stagionali. La Carrarese, dal canto suo, ha un punto in più in classifica (5 totali) e l’obiettivo principale di conquistare una salvezza tranquilla.

Empoli imbattuto in casa nelle prime giornate

imbattuto in casa nelle prime giornate Carrarese ancora senza sconfitte in trasferta

Questi dati suggeriscono una sfida molto bilanciata, dove il fattore campo potrebbe giocare un ruolo determinante, specialmente considerando il rendimento difensivo degli azzurri tra le mura amiche.

Principali quote disponibili e focus sui mercati

Le quote dei principali bookmakers per questo derby toscano riflettono l’equilibrio storico della sfida. La tendenza al pareggio, confermata dai numerosi precedenti, si rispecchia anche nei mercati proposti:

Quote spesso equilibrate per la vittoria delle due squadre

Il segno “X” (pareggio) tra le opzioni più considerate dagli operatori

Mercato “Under 2.5 gol” favorito, vista la bassa media realizzativa dei precedenti

Inoltre, i dati storici suggeriscono una particolare attenzione alle scommesse relative al numero di reti, con molte partite terminate con pochi gol. Gli scommettitori possono trovare nei mercati “Goal/No Goal” e “Under/Over” opzioni coerenti con l’andamento delle passate sfide.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche

Alcuni dati statistici rendono questo match ancora più interessante dal punto di vista analitico:

Empoli mai sconfitto in casa dalla Carrarese nei precedenti ufficiali

mai sconfitto in casa dalla nei precedenti ufficiali Solo 1 gol subito dagli azzurri in 10 gare casalinghe contro i giallazzurri

Media gol nei confronti diretti a Empoli inferiore a 1 per partita

Precedenti segnati da risultati “bloccati”: 9 volte 0-0 e 2 volte 1-1

Questi numeri confermano come il derby toscano sia tradizionalmente una gara molto combattuta ed equilibrata, con le difese spesso protagoniste e poche reti realizzate.

In conclusione, il derby tra Empoli e Carrarese si preannuncia come una sfida all’insegna dell’equilibrio e della prudenza, sia per quanto riguarda il contesto storico sia per le recenti statistiche di rendimento. Le quote e le tendenze numeriche suggeriscono una gara tirata, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.