Home | Emma Marrone, è bufera sull’outfit scelto per “This is me”

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di “This is me“, programma condotto da Silvia Toffanin che ripercorre la storia dei migliori talenti della scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Nella puntata di ieri sera è stata ospite Emma Marrone, vincitrice del talent show nel 2009. La cantante è finita nella bufera per l’outfit scelto. (Continua…)

Gli ospiti della prima puntata di “This is me”

Nella prima puntata di “This is me”, programma condotto da Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5, sono stati ospiti: Emma Marrone, Giuseppe Gioffré, Irama, Elena D’Amario, Stash, Serena Carella, Diana Del Bufalo, Petit, Marisol, Mida e molti altri ancora. È stata una puntata ricca di emozioni, nella quale la Toffanin ha ripercorso la carriera degli artisti passati per il talent show di Maria De Filippi. (Continua…)

Le parole di Emma Marrone a “This is me”

Ospite di “This is me”, Emma Marrone ha ripercorso la sua esperienza ad “Amici”: “Stavo uscendo dalla prima battaglia contro il cancro, ero molto fragile e debole. Pensavo che la musica non era la mia strada. Fu mamma a chiamare la redazione di Amici. Feci il provino a giugno ed è cambiata la mia vita. Mi sembra ieri. Sono sempre stata una persona con una personalità spiccata. Venivo scambiata per arrogante. Sicuramente ero molto arrabbiata in quel periodo, arrivavo da una situazione di salute tremenda, ero spaventata“. Sulla sua carriera, invece, ha dichiarato: “Non era scontato, sono onorata di far parte di questo mondo della musica. Dedico tutto a me stessa, ma il grazie principale va alla mia famiglia che mi ha lasciato la libertà. I miei genitori si sono sempre comportati da genitori, non sono stati invadenti, ma sono rimasti i miei genitori. Mamma si comporta da mamma“. La cantante, però, è finita nella bufera per l’outfit scelto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)