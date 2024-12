Edoardo Bove è uscito dalla terapia intensiva, l’annuncio del DG della Fiorentina

Buone notizie per Edoardo Bove e per tutto il mondo del calcio. Il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha fornito un aggiornamento confortante sulle condizioni del giovane giocatore, colto da un malore durante il match di Serie A contro l’Inter domenica scorsa. Parlando ai microfoni di Mediaset prima della partita di Coppa Italia tra Fiorentina ed Empoli, Ferrari ha dichiarato: “Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. È nelle mani giuste e sta bene.”

Dal malore al miglioramento: il passaggio in Utic

Il dirigente viola ha annunciato che Bove ha lasciato la terapia intensiva, un segnale importante nel percorso di recupero: “Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore.” La notizia rappresenta un grande sollievo per i tifosi e per l’intera comunità calcistica, che nelle ultime ore si era stretta attorno al giocatore e alla sua famiglia con messaggi di affetto e sostegno.

Un percorso da affrontare con pazienza

Ferrari ha sottolineato la necessità di procedere con cautela, rispettando i tempi di recupero del giovane talento: “Bisogna avere pazienza e rispetto per lui.”

Bove, colpito da un improvviso malore al 17′ del match contro l’Inter, aveva subito attirato l’attenzione medica per la gravità della situazione. Grazie all’intervento tempestivo dello staff sanitario, le sue condizioni sono state stabilizzate, permettendo ora di affrontare un percorso di guarigione più sereno. La vicenda di Edoardo Bove ha acceso i riflettori sull’importanza di un’assistenza medica tempestiva e qualificata negli stadi, ma ora l’attenzione è rivolta al futuro del giovane calciatore. Il mondo del calcio attende con fiducia nuovi aggiornamenti, con l’augurio di poter rivedere Bove in campo al più presto, più forte di prima.