È tornata l’Atalanta! Juric sorride, poker di qualità al Lecce con super De Katelaere

Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta domina e travolge il Lecce con un netto 4-1 che non lascia spazio a dubbi. La squadra di Juric parte contratta ma cresce col passare dei minuti, chiudendo il primo tempo avanti 1-0 grazie al colpo di testa di Giorgio Scalvini su corner di Zalewski. I salentini, guidati da Di Francesco, avevano iniziato bene con Stulic e Sottil pericolosi in avvio, ma non sono riusciti a concretizzare.

Nella ripresa entra in scena Charles De Ketelaere, protagonista assoluto: il belga firma il raddoppio al 51’ con un destro preciso su assist di Krstovic, quindi al 73’ approfitta di un errore di Siebert per involarsi verso la porta e segnare il poker, secondo centro della giornata. Nel mezzo, il 3-0 firmato da Nicola Zalewski, che rientra sul destro e non lascia scampo a Falcone. Per l’ex Inter si tratta del primo gol stagionale in Serie A.

Di Francesco ha provato a correre ai ripari con diversi cambi – fuori Siebert, Kouassi, Sottil e Stulic, dentro Tiago Gabriel, Veiga, Pierotti e Camarda – ma la squadra è apparsa sempre più in difficoltà. Troppa la differenza fisica e tecnica con un’Atalanta lanciata e sempre più convinta.

Nel finale Juric ha concesso la standing ovation a De Ketelaere inserendo Samardzic, mentre Maldini ha rilevato Sulemana e Musah ha fatto il suo debutto al posto di De Roon. Nel Lecce spazio per N’Dri, che a 6′ minuti dalla fine firma il gol della bandiera per i suoi.

Pubblico bergamasco in festa per una squadra che, con questo successo, manda un messaggio forte al campionato. L’Atalanta conferma solidità difensiva (zero gol subiti) e un potenziale offensivo devastante. Per il Lecce tanti dubbi per una ripresa in cui la squadra si è sciolta mentalmente. Juric può sorridere per l’intesa De Ketelaere–Krstovic e per il contributo dei nuovi innesti. Di Francesco, invece, dovrà lavorare molto per tentare di salvare i salentini.

Leggi anche: