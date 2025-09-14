Inter, Chivu è già in bilico? Lungo incontro con la dirigenza, cosa emerge

Inter, ad Appiano Gentile è andato in scena un incontro delicatissimo: la dirigenza dell’Inter al completo si è presentata al centro sportivo per fare il punto con Cristian Chivu e il suo staff tecnico. Un summit mai rassicurante, come ha commentato il giornalista Fabio Ravezzani su X: “Non è mai un bel segnale“. Dopo due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, il progetto-Chivu sembrerebbe quindi già in discussione.

Il problema della squadra di Chivu🤔

La disamina sul match di ieri🔍https://t.co/UgxhmL3d5E — InterNews24 (@news24_inter) September 14, 2025

I numeri sono impietosi: tre punti in tre gare, sei gol incassati e un gioco ancora da costruire. Dopo l’esordio convincente con il Torino, sono arrivate due sconfitte pesanti con Udinese e soprattutto Juventus (4-3 a Torino), che hanno allontanato i nerazzurri dalla vetta.

Lo stesso Chivu, dopo il ko interno con l’Udinese, aveva ammesso: “Forse è anche per causa mia che la squadra non gioca serena”. per poi minimizzare la sconfitta, un atteggiamento che non è piaciuto, così come non sono piaciute alcune dichiarazioni prima di Juventus Inter in cui il Mister chiedeva ai giornalisti di “non caricare la gara di troppi significati” e di “non guardare al risultato”.

La difesa, storicamente punto di forza dell’Inter, è diventata un punto debole: sei reti subite in tre partite sono troppe per chi punta in alto. A preoccupare anche la gestione dei nuovi acquisti: contro la Juventus, eccetto Manuel Akanji, nessuno dei volti nuovi è stato impiegato, nemmeno Petar Susic e Pio Esposito, che avrebbero potuto dare freschezza.

In attacco ha pesato la condizione di Lautaro Martinez, apparso stanco dopo gli impegni con la nazionale e sostituito dopo 60 minuti da Ange-Yoan Bonny al termine di un’ora davvero deludente. in molti pensano che il capitano non avrebbe dovuto iniziare dal primo minuto, e che Chivu avrebbe dovuto semmai utilizzarlo nel finale in caso di bisogno.

Il tempo per raddrizzare la rotta è poco: mercoledì inizierà la Champions League sul campo dell’Ajax, un appuntamento che potrebbe già pesare sul futuro del tecnico rumeno. La società chiede una scossa immediata e maggiore personalità alla squadra. Per Chivu, chiamato a dimostrare di poter gestire l’eredità pesante lasciata da Simone Inzaghi, il banco di prova europeo sarà cruciale.

