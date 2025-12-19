Dzeko verso l’addio alla Fiorentina: De Rossi lo chiama al Genoa

L’esperienza di Edin Dzeko alla Fiorentina è arrivata a un possibile punto di svolta. A pochi mesi dall’arrivo dal Fenerbahce, il centravanti bosniaco non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto viola, anche a causa del momento complesso attraversato dal club. Ora lo scenario più concreto porta a un addio anticipato già nella sessione invernale di mercato.

Su Dzeko si è mosso con decisione il Genoa, alla ricerca di un attaccante di esperienza per rafforzare la corsa salvezza. L’operazione porta la firma di Daniele De Rossi, che conosce bene il giocatore dai tempi condivisi alla Roma e ne apprezza l’impatto non solo realizzativo ma anche nello spogliatoio.

Il tecnico rossoblù considera il bosniaco un profilo in grado di dare subito peso offensivo, letture e leadership a una squadra che ha bisogno di concretezza nei momenti chiave della stagione.

Dzeko, che compirà 40 anni il prossimo marzo, lascerebbe la Fiorentina a titolo definitivo. Il contratto con il Genoa sarebbe breve: sei mesi, con eventuale rinnovo legato alla permanenza in Serie A del Grifone. Una soluzione funzionale alle esigenze di entrambe le parti. La volontà del giocatore di restare nel massimo campionato italiano agevola la trattativa, che potrebbe chiudersi in tempi rapidi.

Sul tavolo c’è anche l’interesse del Cagliari, alla ricerca di un attaccante d’esperienza dopo l’infortunio di Belotti. Una pista però più complessa, sia per condizioni economiche sia per la preferenza espressa dal giocatore. Al momento il Genoa resta nettamente in vantaggio. E per la Fiorentina l’avventura di Dzeko sembra destinata a chiudersi molto prima del previsto.

