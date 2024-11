Dramma nel calcio, morto a causa di un malore improvviso. Gli appassionati dello sport di tutto il mondo dicono addio al calciatore Gift Atulewa. L’ex attaccante e vicecampione del mondo nel 2005 è scomparso improvvisamente all’età di 38 anni dopo un periodo difficile. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Lutto nella Nazionale Nigeriana

La Delta State Football Association (DSFA), attualmente impegnata nell’organizzazione di un torneo internazionale, ha confermato che Gift Atulewa è scomparso nelle prime ore di martedì. Classe ’86, il calciatore è ricordato per il suo ruolo di attaccante nella Nazionale Nigeriana Under 20 che lo portò a sfiorare la vittoria al campionato mondiale del 2005. La notizia ha colpito particolarmente la comunità di appassionati di calcio di tutto il mondo ancor più dal momento che per la Nazionale Nigeriana si tratta dell’ennesimo lutto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gift Atulewa, l’ultimo gol poche settimane fa

Gift Atulewa è infatti il terzo giocatore di quella Nazionale a morire prematuramente. Nel 2011, il difensore Olufemi Adebayo perse la vita a soli 25 anni in un incidente stradale in Grecia. Poi, nel 2019, Isaac Promise, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2008, morì a 31 anni a causa di un malore improvviso in palestra. Ora la squadra è nuovamente stretta nel cordoglio per la morte di uno dei suoi talenti. La federazione ha ricordato con affetto il suo recente gol su punizione, segnato appena tre settimane fa. L’evento era stato accolto con particolare entusiasmo proprio perché rappresentava una ripresa di Gift Atulewa dopo un periodo doloroso e difficile. Nessuno, tuttavia, immaginava quello che sarebbe successo a distanza di pochi giorni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva