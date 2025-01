Home | Dramma in Italia, era scomparsa da giorni: come l’hanno ritrovata

È uscita per una passeggiata a Castelbuono, un comune in provincia di Palermo, ma non è più tornata. Oggi, venerdì 3 gennaio, il corpo della 77enne Vincenza Genchi è stato rinvenuto senza vita in un’area boschiva, mettendo fine a una giornata di intensa preoccupazione e ricerche.

Scomparsa da giorni

La tragica scoperta è avvenuta oggi dopo lunghe ore di ricerche, iniziate nelle prime ore della giornata. Il cadavere della donna è stato trovato nei pressi del ponte dello Scondito, in una zona boschiva dove la 77enne era andata a fare una passeggiata. Il corpo è stato individuato grazie all’impegno congiunto delle squadre di ricerca, dei Carabinieri e delle unità cinofile specializzate che hanno lavorato instancabilmente per tutto il giorno.

La vicenda ha avuto inizio quando la figlia di Vincenza, preoccupata per il ritardo nel rientro della madre, ha allertato le autorità. Il fatto che la donna non fosse ancora tornata a casa in serata aveva destato allarme, così la figlia ha subito contattato i Carabinieri. In seguito alla segnalazione, la Prefettura ha attivato prontamente il piano di ricerca per le persone scomparse, coordinando l’intervento di numerose squadre di soccorso, vigili del fuoco e numerosi volontari.

