Il dramma del grande politico decaduto: “Oggi vivo nel bosco, costretto a farmi pagare i pranzi” – Il noto ex ministro berlusconiano e governatore del Veneto, coinvolto dieci anni fa dallo scandalo del Mose ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Al quotidiano l’uomo ha raccontato la sua nuova vita dopo il patteggiamento per corruzione (2 anni e 10 mesi e 2,6 milioni di euro confiscati). Ora questi vive in un bosco, senza più i soldi di un tempo. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Papà sposta l’auto in retromarcia, poi la tragedia: cos’è successo

Leggi anche: Cade dal tetto di un edificio in ristrutturazione: tragedia in Italia

Il dramma del grande politico decaduto: “Oggi vivo nel bosco, costretto a farmi pagare i pranzi”

Giancarlo Galan ha confidato al «Corriere della Sera» di abitare in una modesta casa di caccia ereditata dal nonno: «Era l’unico posto possibile: io non ho più nulla, non ho redditi, vivo dell’aiuto degli altri. Questa è la vecchia casa di caccia di mio nonno Girolamo che faceva l’avvocato. Ora è di mio fratello Alessandro e me l’ha data… Era preoccupato per me: l’altro nostro nonno, finito in carcere per il crac della sua banca, si suicidò. Quando mi hanno messo dentro Alessandro già vedeva la ciclicità della storia… Mi ha regalato anche quella macchina». (continua a leggere dopo le foto)

Il dramma dell’ex ministro Giancarlo Galan: oggi vive in un bosco in condizioni modeste

Giancarlo Galan ha svelato che l’idea del suicidio gli è balenata: «Ci ho pensato molto spesso, anche alle modalità. In carcere ero arrivato ad affilare la latta di una scatoletta di tonno, una lama perfetta. Brutti pensieri, li ho fatti anche guardando questi alberi, cercavo il ramo che potesse reggermi… Purtroppo ho perso ogni passione: la lettura, la pesca… A trattenermi dall’irreparabile sono stati pochi amici e mia figlia Margherita».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva