Matteo Bassetti, l'allerta sul sonno: ecco i rischi per chi dorme meno di 7 ore a notte

La vita ormai diventata frenetica ci induce a dormire sempre meno. Dormire poco, però, non fa di certo bene alla salute. Ad affermarlo, nel caso ci fosse il bisogno, è il noto virologo Matteo Bassetti, che in un video su Instagram ha spiegato cosa succede al nostro corpo quando dormiamo meno di sette ore a notte. (Continua…)

Chi è Matteo Bassetti

Matteo Bassetti è un ricercatore e infettivologo, oltre che direttore malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. È divenuto un personaggio televisivo durante la pandemia di Covid-19, quando è stato spesso ospite nelle trasmissioni televisive di successo. Bassetti, infatti, è sempre stato in prima linea nella lotta al temutissimo virus che ha causato milioni e milioni di morti nel nostro paese. L’infettivologo ha sempre tenuto informati gli italiani circa la situazione epidemiologica del nostro paese. Da allora è anche molto seguito sui social, in particolare su Instagram, dove di recente ha pubblicato un video in cui spiega cosa succede al nostro corpo quando dormiamo poco. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)