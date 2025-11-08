Dolomiti Bellunesi-Cittadella: statistiche e quote aggiornate

La tredicesima giornata del girone A di Serie C propone un interessante derby veneto tra Dolomiti Bellunesi e Cittadella, in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 14.30. L’incontro si giocherà allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, in Friuli, a causa dell’indisponibilità dell’impianto di Feltre, casa dei padroni di casa. Questo confronto vede sfidarsi una squadra neopromossa e una formazione con maggiore esperienza a livello professionistico, promettendo una sfida ricca di spunti tecnici e statistici.

Un derby veneto tra storie differenti e ambizioni diverse

Il match tra Dolomiti Bellunesi e Cittadella rappresenta un derby “in esilio”, data la sede friulana, e mette di fronte due realtà calcistiche con percorsi molto differenti. I padroni di casa, alla loro prima esperienza tra i professionisti, hanno raccolto finora 13 punti in classifica e cercano di consolidare la propria posizione per raggiungere la salvezza. La sconfitta della scorsa settimana a Ospitaletto non ha minato la fiducia di una squadra che si sta rivelando competitiva nella nuova categoria.

Il Cittadella, invece, è reduce da una retrocessione dalla Serie B e, dopo un avvio difficile, sembra aver ritrovato la giusta marcia: la formazione guidata da Manuel Iori è reduce da quattro vittorie consecutive e punta a risalire la classifica, anche se la lotta per il primo posto sembra già compromessa. L’obiettivo resta comunque quello di tornare in alto, sfruttando l’esperienza maturata nelle categorie superiori.

Statistiche a confronto: forma recente e precedenti

Analizzando il percorso delle due squadre nelle ultime settimane, emergono alcuni dati interessanti:

ha raccolto 13 punti, risultato di alcune vittorie importanti e qualche sconfitta prevedibile per una neopromossa. La sconfitta a Ospitaletto è stata un passo falso, ma il bilancio complessivo resta positivo per una squadra alla ricerca della salvezza.

arriva da una striscia aperta di quattro vittorie consecutive, segno di una ritrovata solidità e ambizione di classifica. Negli ultimi due turni, il Cittadella ha superato in trasferta sia Pro Vercelli che Inter U23, dimostrando affidabilità soprattutto fuori casa.

I precedenti tra le due squadre sono limitati, data la recente promozione del Dolomiti Bellunesi tra i professionisti, ma l’attuale momento di forma suggerisce un confronto equilibrato dal punto di vista dell’intensità.

Quote dei bookmakers: favoriti gli ospiti ma attenzione alle sorprese

Le principali agenzie di scommesse, tra cui Snai, vedono il Cittadella favorito per la vittoria finale. Il segno “2” (vittoria degli ospiti) è quotato a 1,80, mentre il pareggio (segno “X”) paga 3,15 volte la posta. Più alta la quota per il successo interno della Dolomiti Bellunesi, con il segno “1” fissato a 4,25. Queste valutazioni riflettono il diverso valore delle due rose e il diverso momento di forma, ma i derby, si sa, riservano spesso risultati inattesi.

Per chi cerca mercati alternativi, la partita potrebbe offrire anche opzioni interessanti sui gol, considerando la vocazione offensiva dimostrata recentemente dal Cittadella.

Curiosità numeriche e tendenze: il fattore campo e la striscia ospite

Tra le curiosità legate a questo derby, spicca il fatto che il Dolomiti Bellunesi giochi ancora “in esilio”, lontano dal proprio pubblico, fattore che potrebbe incidere sull’andamento delle gare interne. D’altro canto, il Cittadella ha dimostrato grande capacità di adattamento in trasferta, come testimoniato dalle vittorie su campi difficili nelle ultime settimane.

: 4 vittorie consecutive, di cui 2 in trasferta. Dolomiti Bellunesi: buona tenuta difensiva, ma qualche difficoltà realizzativa negli scontri diretti con le big.

Questi elementi suggeriscono una partita in cui la solidità e l’esperienza degli ospiti potrebbe avere un peso importante, ma la voglia di riscatto dei padroni di casa non va sottovalutata.

In conclusione, il derby veneto tra Dolomiti Bellunesi e Cittadella si annuncia come una delle sfide più interessanti della giornata di Serie C, con numeri, quote e tendenze che lasciano spazio a diversi scenari. Gli spunti statistici e le valutazioni offerte dai bookmakers delineano una partita aperta, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza sul risultato finale.